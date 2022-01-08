〈紐約匯市〉非農爆冷 美元重貶0.5%寫6周最差紀錄 周線仍收紅

美元兌一籃子貨幣周五 (7 日) 重貶，寫下六周來最大單日跌幅，主因美國 12 月非農就業新增人數遠遜於市場預期，儘管這並未改變聯準會 (Fed) 收緊貨幣政策的方向。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.546%，報 95.734，是 11 月 26 日 Omicron 變異株開始干擾市場以來最大跌幅。

不過美元本周周線仍收高，為三周來首見。

美國勞工部公布，12 月非農就業新增 19.9 萬人，增幅遠低於市場預估的 40 萬。但分析師表示，報告中各項數據顯示就業市場仍強勁，失業率下降到 3.9%，優於市場預測的 4.1%，且工資增加 0.6%，反映勞動力市場緊俏。

非農就業報告出爐後，市場對 Fed 升息預期再度升溫，聯邦資金利率期貨市場的報價顯示，Fed 3 月啟動升息的機率為 90%，高於周三顯示的 80%。

Allspring 全球投資公司高級投資策略師 Brian Jacobsen 說：「雖然非農就業新增人數低於市場預期共識值，但共識值對 Fed 來說並不重要。對 Fed 而言，這為他們的鷹派轉向找到理由。我們需要觀察 Fed 是否會兌現他們的鷹派談話，但目前看來，3 月或 5 月升息、之後開始縮減資產負債表的機率，確實正在上升。」

非農出爐後，美股溫和走低，美國 10 年期公債殖利率續升並觸及 1.80%，是 2020 年 1 月至今最高。

非農爆冷帶動歐元走高，歐元兌美元升值 0.62% 至 1.1361 美元。

根據同日稍早公布的報告，歐元區 12 月通膨率上升到 5%。歐元區決策官員曾已表示，預期今年通膨率將趨緩，今年可能不必升息。

日圓升值 0.22% 至 115.59 日圓兌 1 美元，本周一度貶破 116 並觸及五年低點。

英鎊升值 0.47% 至 1.3592 美元，周線連三漲。不過稍早公布的報告顯示，受到 Omicron 變異株影響，英國 12 月營建業景氣成長降溫。

雖然 Omicron 確診病例暴增，但投資人多半不認為全球經濟會因此脫軌，或促使央行更積極支撐經濟。

加密貨幣普遍下跌，比特幣下滑 2.96% 至 41822.60 美元，稍早最低跌至 40600 美元，是 9 月 22 日以來低點。以太幣下跌 6.27% 至 3194.51 美元，是連續第三個交易日下滑。

截至周六 (8 日) 台灣時間約 6:00 價格：