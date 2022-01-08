〈美股熱門股〉Discovery、華納媒體合併前景佳 投行升評上調目標價 盤中漲逾17%

Discovery 將與 AT&T 旗下的華納媒體（WarnerMedia）合併，投行美銀、富國銀行看好合併後將誕生新的串流媒體巨擘，足以與 Netflix、迪士尼等公司相抗衡，紛紛調升股票評等，消息激勵 Discovery 周五（7 日）盤中股價漲逾 17%。

美銀分析師 Jessica Reif Ehrlich 預估，合併後的新公司「Warner Bros. Discovery」（WBD）將會有足夠的內容與資金，在全球串流媒體激烈競爭的市場生存，不過訂閱規模以及如何和 Netflix(NFLX-US)、迪士尼 (DIS-US)、亞馬遜(AMZN-US)、蘋果(AAPL-US) 等大型公司競爭仍有待觀察。

Ehrlich 認為，WBD 的成功將取決於合併後直面消費者（DTC)）策略，WBD 最終將整合成一種服務，而非同捆服務，進而提高節目內容的深度與廣度，減少用戶流失、增加顧客終身價值（Lifetime Value），並提高進入市場的效率。

根據兩家公司管理層預估，合併後還有望減少支出成本，每年可省下 30 億美元（相較之下，2021 年總收入約為 450 億美元），不過 Ehrlich 認為兩家公司給的目標過於保守，實際合併後還能節省更多成本。

然而目前投資人還尚未接受這一論點，自去年 5 月宣布合併當日起，AT&T 配息後股價下跌 16%、Discovery 下跌 28%。兩家公司合併交易將於今年年中完成。

Ehrlich 將 Discovery 股票評等「中性」（Neutral）上調至買入（Buy），目標價從先前的每股 34 美元上調至 45 美元，較周四收盤價高出 75%，富國銀行也看好兩家公司合併前景，將該股評等從「賣出」（Sell）上調為「持有」（Hold）。

截稿前，Discovery(DISCA-US) 盤中股價上漲 17.61%，每股暫報 30.26 美元，AT&T(T-US) 略漲 0.73%，每股暫報 26.30 美元。