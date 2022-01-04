美國聯邦政府干預 Verizon和AT&T同意延後部署5G頻譜

Verizon (VZ-US) 和 AT&T (T-US) 3 日晚間宣布，已同意將 C 波段無線頻譜的部署延後兩周，以避免與航空業者因安全顧慮而對立的僵局影響航班安排。

航空業者擔心，5G 波段可能對無線電高度計等敏感機上電子設備造成干擾，打亂航班安排，讓打算部署 5G 頻譜的電信商，面臨來自白宮、航空公司和航空工會的壓力。

兩家電信商協議將部署日期延後到 1 月 19 日。Verizon 表示，延後部署「仍承諾在 1 月為本國帶來改變遊戲規則的 5G 網路」。AT&T 則表示是應運輸部長 Pete Buttigieg 的要求而同意延後。

AT&T 說，「我們知道航空安全和 5G 可以共存，相信進一步的合作和技術評估將解決任何問題。」

接下來 2 周，監管機構、航空公司和電信業者將研究如何盡可能大幅減少對航班營運的潛在影響。

美國聯邦航空管理局 (FAA) 讚揚電信業者同意延後以及提供的安全措施。FAA 表示：「我們期待利用這段時間和空間，來減少與 5G 部署相關的航班中斷。」

3 日稍早，代表美國航空業者、飛機製造商和機場工會團體敦促白宮進行干預，以延後電信業者將 C 波段頻譜用於 5G。這些電信商在政府拍賣頻譜時以 800 億美元贏得該波段。