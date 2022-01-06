傳AT&T尋求出售CW Network持股

《華爾街日報》引述知情人士的話報導，AT&T (T-US) 旗下的 WarnerMedia 和 ViacomCBS Inc 正在尋求出售共同擁有的 CW Network 的大部分或全部股份的可能性。

報導指出，Nexstar Media Group Inc 是接手者之一。

報導表示，協議可能很快就會達成，但談判仍有可能破裂。因為還有其他對此感興趣的業者，不過目前與 Nexstar 的談判為最優先。

據報導，其他參與方的詳細信息以及達成交易的確切時間尚不清楚。

消息人士透露，最可能的情況是 Nexstar 取得 CW 的控股權，CBS 和 WarnerMedia 仍是少數股東，並承諾成為該電視網的主要節目供應商。

參與談判的人士表示，CBS 和 WarnerMedia 幾個月來一直在思考 CW Network 的各種可能。由於目標受眾年輕群體，CW Network 獲利不佳，但 WarnerMedia 和 CBS 為其製作的內容卻是一筆優質資產。

CW Network 與 Warner Bros 合作製作了包括 DC 漫畫公司的「綠箭俠」及其外傳「閃電俠」在內的熱門節目。「河谷鎮」(Riverdale) 也是另一部收視率最高的影集之一。

AT&T 一直在分拆其昂貴的媒體投資，以專注於提供電話和網路服務的原始業務。

它將 WarnerMedia 的媒體資產與 Discovery 合併，打算成立一家獨立公司 Warner Bros. Discovery，這筆交易預計將於 2022 年年中完成。