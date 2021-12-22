AT&T甩燙手山芋 微軟買下Xandr程序化廣告公司

AT&T 宣布，旗下 Xandr 程序化廣告市場業務將出售給微軟，但沒有透露收購交易財務資訊。

Xandr 部門原隸屬 AT&T (T-US) 旗下華納媒體部門的一部分，其財務業績一直不對外公布。新聞網站《Axios》今年稍早報導，Xandr 年營收額介於 3 億美元至 3.8 億美元，年虧損為 5000 萬至 9000 萬美元。

報導稱，AT&T 急著為 Xandr 尋找買家，以從資產負債表中剔除這個陷入困境的業務。 Xandr 擁有約 1200 名員工。

AT&T 於 2018 年 以 16 億美元收購廣告技術公司 AppNexus，將先前的廣告業務與 AppNexus 的廣告業務相互結合，同年創建 Xandr，並參考 AT&T 創辦人 Alexander Graham Bell 的名字命名。

該公司主打串流影視的廣告銷售，Xandr 網站上的一個案例研究展示該公司如何幫助微軟 (MSFT-US) 利用 Microsoft 新聞網站獲利。

微軟在 9 月為止一季的搜索和新聞廣告收入約為 19 億美元，較去年同期增長 37%。 Xandr 競爭對手包括來自 Alphabet (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和 Adobe (ADBE-US) 與其他業者的高科技產品。

微軟週二發布部落格文章，表示 Xandr 「將協助塑造未來的數位廣告市場。」

該文章補充，「藉由 Xandr，微軟可以藉由受眾理解、技術和全球廣告顧客基礎，結合 Xandr 的龐大規模、以數據驅動的廣告平台，加速向開放網路交付數位廣告解決方案。」

微軟週二上漲 7.38 美元或 2.31%，收每股 327.29 美元。甩鍋成功的 AT&T 也樂漲 1.16% 至每股 24.47 美元。