美電信商AT&T 和 Verizon拒絕延後5G部署請求

據報導，美國電信大廠 AT&T (T-US) 和電信商 Verizon (VZ-US)2 家公司在週日 (2 日) 表示，拒絕因航空安全理由推延在本週部署新 5G 無線網路服務的請求，但表示將採取緩衝措施，讓政府當局有時間討論解決方案。

美國交通部長 Pete Buttigieg 和美國聯邦航空管理局 (FAA) 局長 Steve Dickson 在上週五促請 AT&T 和 Verizon 延後 5G 部署，直到有更多的證據顯示，該頻段不會干擾飛行儀器。

航空業和 FAA 對於 5G 恐干擾雷達高度計等敏感飛機電子設備表示擔憂，並表示可能會因此影響到飛機航班。

對此，這 2 家電信公司在聯合信函中回應表示，拒絕接受相關的要求，但是承諾未來 6 個月內不會在特定機場周圍部署 5G 的基地台。AT&T 和 Verizon 原定於 1 月 5 日啟用 C-Band 頻譜，競標金額高達超過 800 億美元。

回應中也表示，法國的機場有針對 5G 訊號進行管制，因此兩家公司也將引用法國機場 5G 禁區的準則。每天有大量的美國航班在法國機場正常起降，沒理由不能在美國按照同樣規範營運。

美國航太巨擘波音公司 (BA-US) 執行長 David Calhoun 及空中巴士 (Airbus) 美國執行長 Jeffrey Knittel 上月也曾表示，要求拜登政府能延後全新 5G 無線服務的上路日期，理由在於新開放的無線電頻率有可能危及飛航安全。

FAA 先前也曾針對相關問題發出「適航指令」來要求航空公司進行改善，內容提到飛機降落時所使用的雷達高度計有可能受到 5G 頻譜干擾，警告航班很可能被迫更改降落地點。