學者警告：比特幣可能不久後會消失

美國康乃爾大學國際貿易政策高級教授 Eswar Prasad 著有《貨幣未來:數位革命如何改變貨幣和金融》(The Future of Money:How the Digital Revine Is Transform Currency and Finance) 一書,他在近期受訪時表示,比特幣可能將在不久後在市場上消失。

Prasad 稱,比特幣對區塊鏈技術的使用效率不是很高,比特幣對交易使用一種破壞環境的驗證機制、彈性不是很大。事實上,比特幣的「碳足跡」比整個紐西蘭都大。一些較新的數位加密貨幣使用區塊鏈技術的效率,都遠遠高於比特幣。

Prasad 預測,鑒於比特幣不能很好地作為一種交易媒介,我認為,除了投資者的信念會給它帶來一些東西,它不會再有任何基本價值。

Prasad 相信區塊鏈技術將對金融運作方式和人們買房車等日常交易產生根本性的變革,但鑒於比特幣不能很好地作為交換媒介,加上數位加密貨幣讓全球央行考慮發行數位貨幣,這可能將提供一種每個人都可以獲得的低成本支付選擇,從而增加金融包容性,並有可能提高金融穩定。

Prasad 總結道,儘管有些人可能不喜歡比特幣,但它確實掀起了一場革命,最終可能會讓我們所有人直接或間接受益

在過去幾年比特幣價格波動很大,上個月一枚年比特幣價格從約 58,000 美元跌至不到 46,000 美元。截稿前,比特幣兌美元價格 24 小時最大跌幅達 3.03%,暫報 45,700 美元。