今年上億推文出現「比特幣」一詞！4.8萬美元成關鍵

週二 (28 日) 分析公司 Visibrain 數據顯示，2021 年有 1.01 億條推特推文中出現「比特幣」一詞，比 2020 年記錄的數量增加 350%。

市場的巨大變動性是比特幣受到社群媒體關注的主因，今年 2 月特斯拉宣布已購買了價值 15 億美元的比特幣，兵在三月宣布接受以比特幣購車，導致比特幣價格和社群關注度激增。

短短不到二個月後，特斯拉執行長馬斯克 5 月中旬宣布暫停比特幣購車，理由是比特幣造成環境成本很大，同月，中國封殺比特幣後，比特幣礦工大逃亡，掀起又一場社群媒體討論浪潮。今年 9 月初薩爾瓦多正式將比特幣作為法定貨幣使用，同樣再度引起世人目光聚焦。

展望 2022 年，華爾街分析師認為，2022 年加密貨幣將受到託管、安全性和監管等三大因素影響而波動。

幣圈多頭預估，加密貨幣將在 2022 年持續增長，但空頭認為，未來一年政府的監管將將加強，所有的虛擬貨幣將面臨一系列問題，很多無意義的加密貨幣將被終結。

Luno 企業發展和國際副總裁 Vijay Ayyar 稱，總體上對比特幣而言，暫時沒什麽好擔心的，只要能守住 4.8 萬至 4.9 萬美元大關，比特幣前景依然向好。

Fairlead Strategies 創辦人 Katie Stockto 表示，基於黃金分割線 (Fibonacci retracement) 分析，比特幣的下一個支撐位在 44200 美元左右，5 萬美元並不非常重要，但它確實具有心理意義，比特幣正處於整合階段，似乎是在對短期「買超」狀況做出反應。

週二截稿前，比特幣跌幅高達 4.5%，交易價約為 49,300 美元。以太幣和彭博銀河加密指數也出現了虧損，跌幅均超過 3%。