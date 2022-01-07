去年加密貨幣犯罪金額達140億美元 創歷史新高

區塊鏈分析公司 Chainalysis 周四（6 日）公布的數據顯示，去年涉及加密貨幣非法活動的金額達 140 億美元，創歷史新高，較前年的 78 億美元增加 79%，其中以詐騙為最大宗，其次為盜竊。

Chainalysis 表示，詐騙為去年加密貨幣主要犯罪形式，其次為駭客的竊盜，詐騙造稱的加密貨幣損失增加 82% 至 78 億美元，其中有 28 億美元是一種新型的詐騙手法「rug pull」，即透過虛假投資機會吸引投資人上當後捲款潛逃。

加密貨幣盜竊損失攀升 516% 至 32 億美元，其中有 72% 的被盜資金來自 去中心化金融平台（DeFi），DeFi 是幣圈中增長迅速的領域，旨在從傳統金融交易中剔除銀行等仲介商。

Chainalysis 研究主管 Kim Grauer 表示，DeFi 許多新推出的協定代碼存有漏洞，駭客會利用這些漏洞攻擊，雖然有協力廠商進行代碼審計，並公開安全的協定代碼，但如果回報豐厚，許多用戶仍然選擇繞過這一步，冒險使用具風險的平台。

儘管去年加密貨幣非法交易金額創歷史新高，但研究人員指出，合法加密貨幣使用成長遠遠超過犯罪使用，涉及非法位址的交易僅占去年 15.8 兆美元加密貨幣總交易量的 0.15%，這可歸功於不斷發展的執法工具，以及區塊鏈技術具備的透明度。

Grauer 表示，加密貨幣與現金和其他傳統貨幣轉移形式不同，每筆交易都記錄在一個公開帳本中，若有犯罪活動一目瞭然，政府單位在利用區塊鏈調查和取締非法活動方面有一大進展。

美國國稅局刑事調查局（IRS Criminal Investigation）曾查獲價值 5,600 萬美元的加密貨幣詐騙案，以及勒索燃油管道系統供應商 Colonial Pipeline 背後的駭客集團。