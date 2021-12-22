比特幣突破4.9萬美元 逾1個月最大升幅

週二 (21 日) 由於市場風險情緒普遍改善，比特幣一度回升至 49,000 美元以上，創下去年 11 月以來的最大單日漲幅。

在 11 月初創下近 69,000 美元的歷史新高後，比特幣價格一直面臨壓力，由於聯準會退場的壓力和新變異毒株 (Omicron)，促使交易員在全球拋售風險資產。比特幣過去五週內下跌了約 30%，週二比特幣上漲超過 5% 一度來到 49,328 美元，爾後小幅回落，暫報 48,678 美元。

比特幣一度回升至 49,000 美元以上，創下去年 11 月以來的最大單日漲幅 (圖片：鉅亨)

Bloomberg Intelligence 彭博行業研究的大宗商品策略師 Mike McGlone 指出，比特幣或許已經在持續的牛市中確立了底部，與原油近期觸頂類似。比特幣展現出不同的實力，是 12 月 20 日上漲的最顯著、最重要的主要宏觀經濟資產。

McGlone 稱：「標準普爾 500 指數下跌 1% 的同日，比特幣期貨 2% 的漲幅讓比特幣收在近期低點 4.5 萬美元左右，這是重要支撐水位。」

值得一提的是，幣圈正關注美國證券交易委員會 (SEC) 可能在 12 月 23 日就比特幣現貨 ETF 做出決定。

彭博 ETF 分析師 James Seyffart 認為，比特幣 ETF 被批準的可能性幾乎為 0%。SEC 可能以「比特幣市場存在操縱和保護投資者」等理由拒絕。

不過，彭博分析師認為，若比特幣現貨 ETF 被批准推出，投資者的需求會高得多，因為它不承擔與管理 BTC 合約相關的展期成本，加密現貨 ETF 將吸引數十億美元的資金流入。

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