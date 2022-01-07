〈美股盤後〉Fed鷹派談縮表 三大指數收黑

華爾街預期聯準會 (Fed) 可能更快升息與縮減資產負債表，美債殖利率週四 (6 日) 維持高檔，美元走揚，特斯拉等電動汽車股全線下滑，材料、科技股表現不佳，道瓊、標普和那指等三大指數集體收黑，費半小幅收高 0.75%。

聯準會週三釋出上月聯邦公開市場委員會 (FOMC) 紀要暗示，聯準會官員正討論更快、更激進地升息，可能比過去更快地縮表。

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週四表示，他支持聯準會最早在 3 月升息，並在首次升息不久後平穩地縮表，避免造成市場混亂。同時，舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 釋出鷹派訊號稱，聯準會應該以更快地縮減購債，並在首次升息後考慮縮表。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 2.99 億例，死亡數突破 547 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 93.5 億劑疫苗。

週四 (6 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 170.64 點，或 0.47%，收 36,236.47 點。

那斯達克指數下跌 19.3 點，或 0.13%，收 15,080.87 點。

標普 500 指數下跌 4.53 點，或 0.1%，收 4,696.05 點。

費城半導體指數上漲 29.2 點，或 0.75%，收 3,909.0 點。

標普 11 大板塊以 5 大板塊收紅，能源、金融和工業股板塊領漲，材料、醫療保健和工業板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅 Meta 獨強。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.67%；Meta (原臉書) (FB-US) 上漲 2.56%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.020%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.67%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.79%。

道瓊成分股多收黑。聯合健康 (UNH-US) 下跌 4.09%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 2.89%；IBM (IBM-US) 下跌 2.08%；寶僑 (PG-US) 下跌 0.84%；旅行家 (TRV-US) 上漲 1.6%。

費半成分股漲跌互見。AMD (AMD-US) 漲 0.059%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.08%；英特爾 (INTC-US) 漲 0.26%；美光 (MU-US) 漲 1.32%；高通 (QCOM-US) 跌 0.29%；應用材料 (AMAT-US) 漲 1.69%。

台股 ADR 以聯電表現最佳。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.11%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.88%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.32%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.19%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.67% 至每股 172.00 美元。英特爾 (INTC-US) 漲 0.26% 至每股 54.01 美元。隨著蘋果 Mac 電腦自英特爾轉向自家晶片的 2 年過渡期即將結束，英特爾挖角蘋果 M1 首席晶片設計師，蘋果 Mac 系統架構總監 Jeff Wilcox 宣布他將跳槽到英特爾工作。

GameStop (GME-US) 上漲 1.28% 至每股 131.03 美元，盤後其股價飛衝超過 17%。《華爾街日報》盤後報導，GameStop 正在成立一個部門，以開發非同質化代幣 (NFT) 市場，並建立加密貨幣合作夥伴關係。

遭知名跨國汽車製造商 Stellantis 搶單，特斯拉勁敵 Rivian (RIVN-US) 下跌 2.98% 至每股 87.33 美元。摩根士丹利分析師週四告誡投資者：「特斯拉向世人展示邁向電動汽車製造極其艱難的道路，(Rivian) 沒有歷經痛苦就無法獲得回報。」

皇家加勒比郵輪 (RCL-US) 下跌 3.34% 至每股 77.92 美元。做空機構 Hindenburg Research 週四盤中宣布做空該股。

經濟數據

美國 11 月進出口報 - 801.7 億美元，預期 - 736 億美元，前值 - 671 億美元

美國上周 (1/1) 初領失業金報 20.7 萬人，預期 19.5 萬人，前值自 19.8 萬人上調至 20 萬人

美國上周 (12/25) 續領失業金報 175.4 萬人，預期 168 萬人，前值自 171.6 萬人上調至 171.8 萬人

美國 12 月 ISM 非製造業指數報 62.0，預期 67.0，前值 69.1

美國 11 月工廠訂單月增率報 1.6%，預期 1.4%，前值 1.2%

美國 11 月耐用品訂單月增率報 2.6%，前值 2.5%

華爾街分析

SoFi 投資策略主管 Liz Young ：「我們都習慣於認為科技每天都是贏家，而今年不會是這樣。市場上有很多新投資人從未經歷過升息，縱觀美股歷史，這還算不上是死刑，過去歷史看來，第一次升息雖讓昨天每個人都害怕，但對股市也沒有那麼不利。」

Ally Invest 首席投資策略師 Lindsey Bell 稱：「今年年初市場就預測進入 2022 年，聯準會將成為市場波動的創造者，好消息是，在週三市場下意識反應之後，週四情況似乎有所穩定。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主