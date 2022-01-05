蘋果頭戴設備即將推出 傳Meta停止開發自有AR/VR操作系統

隨著有關蘋果 AR/VR 頭戴設備預期在今年發布的傳言越來越受到關注之際，據傳 Facebook (FB-US) 母公司 Meta 在開發自有的 VR/AR 軟體工作上遇到挫折。根據《The Information》的最新報導，Meta 已停止開發新的軟體操作系統來驅動其頭戴設備。



根據報導，該項目已經進行「數年，涉及數百名員工」。停止開發的決定被視為「該公司在試圖自行開發 Oculus VR 頭盔和未來擴增實境或混合實境設備所需基礎軟體上遇到挫折」。

目前 Meta 使用 Android 版本來驅動 Oculus Quest VR 設備。該公司原本計劃經由這個開發團隊開發出自有的操作系統，但由於未知原因，這些計畫已被放棄。

知情人士說，相反地，該公司告訴一些員工繼續修改開放版本的 Android。它原是谷歌 (GOOGL-US) 為智慧手機而開發，但其他公司使用該版本來驅動各種設備。Meta 修改後的 Android 版本，其內部稱為 VROS，支援現有的 Oculus VR 頭盔。

Meta 自然希望減少對谷歌和蘋果 (AAPL-US) 的依賴，擁有支援其 Oculus 產品的軟體將是實現這個目標的重要一步。雖然該公司仍然「期待為其設備構建定製的操作系統」，但很明顯，這種變化不會很快發生。

與此同時，蘋果分析師郭明錤日前表示，蘋果仍計畫在 2022 年底發布自有的 AR/VR 頭戴設備，但由於生產困難，最初供應有限。另一份報導表示，蘋果的頭戴設備將採用「創新的 3 個螢幕」，結合 2 個 Micro OLED 螢幕和一個 AMOLED 面板。