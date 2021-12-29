那斯達克指數今年恐輸給標普500 創2016年以來首次

美科技股股價在近幾年漲幅亮眼，吸引了大舉資金湧入，不過，科技股似乎在今年失寵，那斯達克綜合指數恐將在今年輸給標普 500 指數，創下 2016 年以來首次。

隨著 2021 年即將進入尾聲，截至 12 月 28 日，以科技股為主的那斯達克綜合指數今年全年上漲約 23%，落後於標準普爾 500 指數的上漲約 28%。標準普爾 500 指數最近兩次超越那斯達克指數是在 2016 年和 2011 年。

科技股距離年底還有 4 天時間來彌補差距，但一年的最後一週往往不會帶來太多刺激股市大幅反彈的消息。

那斯達克指數在 2021 年初開局強勁，在 2 月中旬之前，漲幅幾乎是標準普爾 500 指數的 2 倍。然而，隨著第一批新冠肺炎疫苗問世，市場預期遠距工作、居家健身設備、送餐應用程式等疫情相關需求將減少，疫情受惠類股不再受到青睞。

由於疫苗推出，疫情受到控制，在去年股價大漲 425% 的 Zoom(ZM-US)，今年已經大跌了 45%。與此同時，Peloton(PTON-US) 股價在 2020 年達到上漲 430% 的高峰後，今年已暴跌約 76%。

隨後，通貨膨脹飆升，在 4 月份高達 4%，並在 11 月份達到 6.8%。美聯準會 (Fed) 最初預計物價上漲是暫時的，但是情況卻持續存在，促使央行轉向更積極的立場，並預計在 2022 年升息。

當 Fed 開啟升息循環時，通常會促使資金逃離科技股這類型的成長股。投資人擔憂利率的升高，會使得成長型企業的資金成本增加，進而拉低成長股長期價值，衝擊股票估值。