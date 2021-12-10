福特與BMW投資的車用電池公司Solid Power借殼上市 首日大漲逾10%

福特與 BMW 投資的電動車電池供應商 Solid Power 周四（9 日）透過與特殊目的收購公司 Decarbonization Plus Acquisition Corp. III 合併借殼上市，首日大漲近 10%。

Solid Power 交易代碼為「SLDP」，該股盤中上漲 10.26%，每股暫報每股 14.34 美元，開盤時股價一度高漲至每股 14.85 美元，隨回落至 14 美元以下，之後又再度上漲。

Solid Power 執行長 Doug Campbell 表示，並不擔心公司股價短期表現，或者是對借殼上市公司的負面消息影響，也說這次合併交易中獲得的 5.429 億美元資金將用公司營運發展，直到 2026 年推出產品並在市場發售。

Solid Power 研發的電池與包括特斯 (TSLA-US) 拉在內的電動車目前所使用的電池不同，該公司生產所謂的固態電池，這種電池不使用傳統鋰電池中的液體電解質，因此更輕、更安全，而且能量密度大，能以低成本為電動車提供更高的續航里程，不過價格也較為昂貴，而且目前仍處開發初期。

Campbell 表示，公司生產固態電池採用與鋰電池類似的生產方式，可以讓投資的福特與 BMW 輕鬆從鋰電池過渡至固態電池，預計研發完成後將為其供應電池，不過卻並未透露計畫要供應的數量，目前電池正在測試階段。

福特 (F-US) 最早在 2019 年時就開始投資該公司，並在今年 5 月與 BMW 發起一輪募資，一共募得 1.3 億美元。