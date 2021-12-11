野馬電動休旅車太暢銷 福特急挪產線支援 目標2023年前催出年產量20萬輛

福特 (F-US) 執行長 Jim Farley 週五 (10 日) 在推特上發文表示，福特預計在 2023 年之前，將野馬全電動休旅車 (Mustang Mach-E SUV) 產量提升到 3 倍，達每年 20 萬輛以上，以供應北美和歐洲市場。

Farley 說：「Mustang Mach-Es 的需求大到令人難以置信，生產速度很難對應得上，但我們肯定會嘗試看看。」

在炙手可熱的電動汽車市場，福特正與百年勁敵通用汽車 (GM-US) 和歐洲車廠 Stellantis 等公司競爭，同時也急起直追福斯和全球電動車領導者特斯拉 (TSLA-US)。

福特北美公司營運長 Lisa Drake 上週表示，F-150 Lightning 掀背車需求強勁，零售預訂量接近 20 萬輛，公司樂觀預期在未來 2 年內將電動車年產能提升至近 60 萬輛，其中包括 Lightning 掀背車和 E-Transit 廂型車。

《汽車新聞》週五報導，福特將電動版 Explorer 和 Lincoln Aviator 跨界車的生產推遲約莫一年半，以增加 Mustang Mach-E SUVs 的產量。

福特向供應商表示，這些新電動車現在排定在 2024 年 12 月開始生產。

福特沒有立即回應針對《汽車新聞》報導的置評請求。