亞洲藏壽司12月營收有望續寫新猷 今年目標新開5-10家新店

亞洲藏壽司 (2754-TW) 今 (3) 日宣布，將在台南開出南部首間土藏造型店舖，藏壽司去年即便受到本土疫情干擾，仍按計畫開出 9 家新據點，今年預計將維持 5-10 家的展店目標不變；在 10 月、11 月營收陸續創新高、次高紀錄後，法人預估，12 月合併營收有望再寫新猷。

藏壽司在疫情趨緩後，展店效益顯現，再加上五倍券振興方案出籠，激勵用餐需求大增，10 月、11 月營收分別寫下新高和次高紀錄，由於 12 月聚餐需求一向較 11 月熱絡，法人樂觀看待，12 月營收有望再寫新高。

對於後市，藏壽司說明，每年新開 5-10 家店點是對股東的承諾，過去 2 年即便籠罩疫情陰霾，仍分別開出 11、9 家店，並未停下腳步，今年預計也將維持淨增 5-10 加新店點。

另外，面對各大連鎖餐飲業陸續漲價以因應基本工資調漲和國際原物料上漲，藏壽司則表示，目前內部並沒有漲價計畫，仍維持每盤壽司 40 元，但盡可能調整成本結構和產品內容，來因應成本上漲壓力。

亞洲藏壽司看好南部地區的消費潛力，將在 1 月 18 日開出台南中華西路店，於 1 月 11 日起試營運，此不僅是台南第 2 間藏壽司，也是南部首座以日本傳統土藏屋造型亮相的店舖。