年關近了 無薪假單周驟降近6200人 住宿餐飲業人數減半

年關將近，勞動部今 (8) 日公布最新減班休息 (無薪假) 統計，共計 2455 家、19035 人實施，單周驟減近 6200 人，在內需市場快速回溫下，住宿及餐飲業人數減半，批發及零售業也明顯改善，不過，民生工業實施人數意外倍增，主要因某家空廚業通報實施逾 700 人所致。

根據統計，全台無薪假目前共計 2455 家、19035 人實施，單周大減 580 家、6192 人，其中，住宿及餐飲業從 6514 人下滑至 3121 人，減幅達 52%；批發及零售業則從 2574 人降至 1580 人，減幅將近 4 成；運輸及倉儲業從前一周的 1999 人降至 1211 人，減幅 39.4%。

歲末年終之際，為國人聚餐熱門旺季，也是大量採購送禮的時節，帶動民生消費熱絡，無薪假明顯改善，主計總處更上修今年經濟成長率 0.21 個百分點，達 6.09%，創下 2011 年以來新高；明年經濟成長率則由 3.69% 上修至 4.15%，上修 0.46 個百分點。

值得注意的是，受本土疫情衝擊較小的製造業，四大工業中的民生工業意外大增，從 653 人上升至 1364 人，增幅高達 1 倍，勞動部透露，主要受到邊境嚴管影響，單一空廚業者通報實施 700 多人所致，而化學工業與資訊電子工業則微幅下降，總計製造業實施無薪假 117 家、2028 人。

雖然全球疫苗覆蓋率越來越高，國境持續封鎖，加上先前又出現新變異株 Omicron 威脅，日本、歐美等多國加嚴入境管制措施，讓好不容易見到曙光的旅遊業再度蒙塵。本期支援服務業無薪假人數略降至 9346 人，但仍維持高檔。

國內已連續 34 天未出現本土病例，隨著景氣回溫，專業、科學及技術服務業與營建工程業等，無薪假實施狀況也都逐步改善。