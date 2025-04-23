王座併購養心餐飲過半股權 6月起認入營收

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-23 15:08

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連鎖餐飲集團六角 (2732-TW) 旗下王座餐飲 (2751-TW) 今 (23) 日宣布，以 1.071 億元取得養心餐飲集團 51% 股權，此為首次跨出品牌代理經營模式，以併購來擴大業務版圖，預計 6 月起將開始貢獻營收，而王座全年營收目標要達雙位數成長，拚每個品牌都要繳出成長 15% 的成績。

養心主要提供蔬食餐飲，旗下擁有港式飲茶、韓式料理和烘培等蔬食品牌，目前共有 5 家店，預計 7 月台北市再開出 2 家，去年全年營收約 3 億元，獲利率約 7-8%。

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王座董事長王耀輝表示，透過併購，為公司開啟新的餐飲賽道，未來王座將憑藉連鎖餐飲的 know-how，協助養心發展連鎖事業；王耀輝強調，未來餐飲業在商場經營需靠著集團化才能達到最大營運效益，目標旗下每個品牌都要達到至少 10 家店以上規模、且每年要有 15% 左右的成長。

而王座後續將伺機以加盟模式將養心餐飲品牌輸出海外展店，瞄準美國、東南亞和東北亞等區域市場。

養心餐飲集團創辦人洪國席表示，以港式飲茶結合蔬食，並與小農合作提供健康有機的食材，培養出許多愛好品牌的忠實顧客，從成立「養心茶樓」蔬食港式飲茶開始，目前已有「Yache」韓式蔬食、「NOZOMI」烘焙坊，並以年輕品牌「養心沙龍」進軍新店裕隆城，品牌服務的觸角更延伸至華航貴賓室。

隨著養心中央廚房啟用，可批量準備食材，「養心茶樓」將揮軍百貨通路，擴張在國內蔬食市場市占率。