〈台幣〉史上最瘋狂！單日飆升9.53角破紀錄 收31.064元 全周漲近1.5元
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-02 16:40
新台幣今 (2) 日史無前例創下「一天升值超過 1 元」的紀錄，全日最高來到 30.77 元，升值多達 1 元 2.47 角，收盤前升勢收斂，以 31.064 元作收，升值 9.53 角，創去年 1 月初來新高，台北外匯經紀公司成交值續爆出 22.48 億美元天量。
新台幣今日以 32.1 元、貶值 8.3 分開出，隨後市場出現瘋狂拋匯潮，各個關卡價不斷突破，最高來到 30.077 元，終場收在 31.064 元，全日高低價差多達 1 元 3.35 角。
新台幣今日升值 9.53 角，不僅是央行總裁楊金龍任內最大單日升幅，且是央行 2002 年底公布新台幣升貶統計以來最大單日升幅，超越 2022 年 11 月 11 日升值 4.95 角的紀錄。累計本周 4 個交易日飆升 1.462 元。
儘管央行不斷強調，長期以來，新台幣對美元匯率表現相對其他主要貨幣穩定，並將持續致力維持新台幣的動態穩定，但今日爆量升值，居亞幣之冠，市場都在觀察，接下來央行將如何應對匯市的激烈變動。
多數亞幣今日震盪加重，除了新台幣飆升近 3.4%，多數亞幣也走強，韓元強升多達 1.8%，泰銖升逾 1.2%，星元升 0.6% 上下，離岸人民幣升值 0.4%，日元彈幅 0.2% 上下，而美元指數則走跌 0.4% 左右。
元大投顧分析，美國 GDP 和就業數據走弱，使市場預期聯準會降息有望提早，美元指數承壓、資金回流新興市場，再加上台灣 AI 伺服器和半導體出貨回升，外銷順差擴大，經濟數據表現具有韌性，吸引外資布局。
不僅如此，大型企業發放股利需結匯支應，進一步推升台幣持續強勢，有利台股上演資金行情。
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