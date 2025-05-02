〈台幣〉史上最瘋狂！單日飆升9.53角破紀錄 收31.064元 全周漲近1.5元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-02 16:40

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新台幣今 (2) 日史無前例創下「一天升值超過 1 元」的紀錄，全日最高來到 30.77 元，升值多達 1 元 2.47 角，收盤前升勢收斂，以 31.064 元作收，升值 9.53 角，創去年 1 月初來新高，台北外匯經紀公司成交值續爆出 22.48 億美元天量。

新台幣今日以 32.1 元、貶值 8.3 分開出，隨後市場出現瘋狂拋匯潮，各個關卡價不斷突破，最高來到 30.077 元，終場收在 31.064 元，全日高低價差多達 1 元 3.35 角。

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新台幣今日升值 9.53 角，不僅是央行總裁楊金龍任內最大單日升幅，且是央行 2002 年底公布新台幣升貶統計以來最大單日升幅，超越 2022 年 11 月 11 日升值 4.95 角的紀錄。累計本周 4 個交易日飆升 1.462 元。

多數亞幣今日震盪加重，除了新台幣飆升近 3.4%，多數亞幣也走強，韓元強升多達 1.8%，泰銖升逾 1.2%，星元升 0.6% 上下，離岸人民幣升值 0.4%，日元彈幅 0.2% 上下，而美元指數則走跌 0.4% 左右。