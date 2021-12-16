〈餐飲啟動漲價潮〉生產與消費端有價格差異 政院：嚴查哄抬物價

國內大型餐飲業近來屢傳漲價消息，法務部已成立跨部會「物價聯合稽查小組」，下周將全面行動，行政院今 (16) 日表示，據調查，餐飲業上游供應的主要蔬果、肉品，近期未有明顯的價格波動，但生產端與消費端卻有相當差異，首波將針對已漲價、具指標性的連鎖品牌業者，嚴查是否有哄抬、囤積等不法行為。

近來民生餐飲業漲價一波波，除了先前已調漲售價的肯德基、必勝客、鼎泰豐、王品、瓦城集團等大型業者外，八方雲集及旗下梁社漢排骨、桂冠湯圓等也在昨天跟進漲價，引發各界譁然，政府機關也積極展開調查。

行政院發言人羅秉成今天在院會後記者會上表示，根據農委會、經濟部等相關部會調查，餐飲業上游供應主要肉品、蔬果等，並沒有明顯的價格波動，生產端與消費端的價格走勢存在相當差異。

行政院已責成法務部於 10 日成立跨部會「物價聯合稽查小組」，行政院副院長沈榮津 14 日在會議中裁示，下周起將全面行動，優先針對近期已漲價且具指標性的連鎖品牌業者，列為第一波稽查對象，包括火鍋店、速食店、特色料理餐廳等。

物價聯合稽查小組將請業者提供具體漲價原因、品項、漲價幅度、供應商名單及相關佐證資料，並配合現場稽查，逐一查證業者漲價之合理性。另外，物價聯合稽查小組除追查餐廳消費端，還會依食材供貨管道向上追溯到供應商、通路商、生產端，以找出不合理漲價或聯合壟斷的廠商。

經濟部次長曾文生今天前往立法院列席備詢時指出，經濟部持續追蹤物價，若遇到原物料價格沒有上漲，但業者以此為由而調漲售價，經濟部一定會有所處理，至於是否已稽查到類似的情形，他表示，還在了解相關狀況。

