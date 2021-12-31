貝萊德一檔新興市場股票ETF兩天資產縮水91%

週四 (30 日) 外媒報導，在平安夜前兩天，貝萊德集團旗下一檔 iShares ESG MSCI 新興市場領袖 ETF (LDEM) 資金外流 91%，其總資產縮水至約 6900 萬美元，上演今年開發中國家 ETF 最大規模的連兩日資金出走潮。

iShares ESG MSCI 新興市場領袖 ETF (LDEM) 主要追蹤包含符合一定永續投資 (ESG) 標準的大中型新興市場股票的指數。

近期數據顯示，12 月 21 日 LDEM 資產規模達 8.03 億美元，位居新興市場股票的第二大基金，不過短短兩天後，LDEM 資產規模就縮水至 6900 萬美元，創下開發中國家 ETF 今年規模最大的連兩日資金出走潮。

LDEM 在外流通股從原本的 1,390 萬股跌逾 91% 至 120 萬股，創下新低紀錄。外界認為，這與芬蘭退休基金公司退場有關。

LDEM 2020 年 2 月成立初期，芬蘭退休基金公司 Ilmarinen 就向 LDEM 投入 6 億美元，而根據 Refinitiv 數據顯示，Ilmarinen 在 9 月份擁有 1300 萬股，成為當時 LDEM 的第一大投資者，因此本輪資金退場與大股東 Ilmarinen 有關可謂不言可喻。

Ilmarinen 發言人不予置評，貝萊德發言人確認 LDEM 確實出現資金流出，但拒絕進一步評論。

LDEM 今年迄今的報酬率為 -4.59%，截至 12 月 29 日收盤價為 57 美元，跌至一年多新低，週四截稿前，LDEM 反彈 1.14%，該基金目前管理資產約 7500 萬美元。