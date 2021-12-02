高通再推3款新平台 瞄準常時連網筆電、電競手機

高通 (QCOM-US) 繼推出旗艦手機晶片 Snapdragon 8 Gen 1 外，今 (2) 日再推出 2 款常時連網筆電晶片，以及 1 款專為行動裝置遊戲打造的新晶片，其中，筆電終端產品將在明年上半年上市，遊戲新平台則已搭載在 Razer(雷蛇) 裝置中，即日起上市。

高通今年在 Snapdragon 技術高峰會期間，推出 Snapdragon 8cx Gen 3 運算平台，擴充常時啟動、常時連網筆電的解決方案，瞄準頂級、超輕薄、無風扇的筆電，有助使用者享受效能和出色體驗。

高通也藉由強大 5G 連網能力和先進 AI 體驗，強化入門級 Windows PC 和 Chromebook 生態系統，並推出 Snapdragon 7c+ Gen 3 運算平台，兩款平台皆運用智慧連接技術實現 PC 體驗現代化，為終端使用者重新定義行動運算體驗。

高通指出，Snapdragon 8cx Gen 3 為全球首款採用 5 奈米製程的 PC 晶片，可望帶來具領先的 AI 效能及效率，實現閃電般快速的 5G 連網、增強相機和音訊功能、從晶片至雲端的安全性解決方案、AI 加速體驗和長達多天的電池續航力。

另外，高通也看好平價市場，推出 Snapdragon 7c+ Gen 3，可望提供消費者前所未有的 5G 連網和 AI 能力，推動平價、入門級 PC 和 Chromebook。

高通也首度推出 Snapdragon G3x Gen 1 電競平台，期望驅動新一代遊戲專用裝置，此次與 Razer 攜手推出搭載該套件的手持裝置，提供尖端效能，支援所有 Android 遊戲的執行、播放雲端遊戲內容、從家用遊戲主機或 PC 串流遊戲，以及讓使用者在喜愛的 Android 應用程式中盡情享受娛樂。