高通明年獲利可期 小摩列入焦點股名單

高通周一（13 日）受到摩根大通分析師青睞，將其股票列為「分析師焦點股名單」，原因是拜供應鏈壓力緩解與產品多元化之賜，高通 2022 年獲利看俏。

摩根大通分析師 Samik Chatterjee 對高通的看法是他對網路和硬體類股立場調整的一部分，建議投資人將注意力從硬體股轉移到網路股，但仍有例外。

Chatterjee 在報告中寫道，疫情帶來的挑戰加速驅動技術硬體全面需求，無論是混合辦公型態對設備或網路頻寬，還是為了獲得更靈活和強大的網路基礎設施推動的網路升級需求。

報告中也提到，這些因素讓該產業在 2021 年收入強勁成長，進入 2022 年後，驅動因素仍然相同，硬體產業需求依然強勁。

Chatterjee 認為，該行業有四大推動力，包括：5G 智慧型手機需求成長、超大規模（Hyperscaler）雲端資本支出加速、電信公司支出的強勁成長 (特別在 5G 建設方面)，以及強勁的企業支出。他預期供應鏈問題可能會限制 2022 年上半年的成長，但下半年限制將解除。

Chatterjee 認為，2022 年前四大熱門是高通、蘋果 (AAPL-US)、Arista Networks(ANET-US)、Ciena(CIEN-US)。他表示，高通受益於產品多樣化如汽車、物聯網、虛擬與擴增實境、個人電腦與固定無線接入（FWA），並看好蘋果在未來的產品周期中表現強勁，特別是 iPhone，

Chatterjee 認為於網路設備供應商 Arista 是投資雲端基礎設施成長題材的標的，押寶 Ciena 則是看好雲端運算和電信資金支出預算將會提升。

Chatterjee 也調整其他硬體類股評等，將思科 (CSCO-US) 與戴爾 (DELL-US) 兩檔股票從摩根大通的分析師焦點股名單中移除，但仍維持這兩檔股票「增持」（Overweight）評等。

同時把 NetApp(NTAP-US) 從「中立」（Equal Weight）上調至「增持」，認為其在企業儲存市場暫領先地位同時，已經做好準備抓住更高成長的機會。

Chatterjee 將國家儀器 (NATI-US) 的股票從「減持」（Underweight）提升至「中性」（Neutral），主要原因是估值，該股今年迄今略有下降。他並將 CommScope(COMM-US)、Cambium Networks(CMBM-US) 評等下調至中性，認為前者的管理團隊存有「執行風險」，而後者則是相較於同業還有更好的選擇。

高通 (QCOM-US) 周一股價受消息提振一度上漲 2%，但收盤回吐漲幅翻黑下跌 0.3%，每股報 183.32 美元。