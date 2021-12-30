史上最大海外併購將至？三星傳斥資420億美元收購Biogen

《韓國經濟日報》週三 (29 日) 引述消息人士報導，三星集團有意溢價收購美國製藥公司 Biogen，後者股價聞聲噴漲近 10%。

投行消息人士透露，三星集團計劃以 50 兆韓元 (420 億美元) 溢價收購 Biogen，雙方正就潛在的交易進行談判中。

收購消息若成真，這可能成為三星集團史上最大規模的海外收購案，迄今為止三星最大規模的收購是發生在 2016 年，當時以 80 億美元價格收購汽車電子製造商哈曼國際工業公司。

三星集團早前 (8 月 24 日) 宣布，未來 3 年內將投資 240 兆韓元 (約 2060 億美元)，全面提升旗下各事業在半導體、生技、製藥、人工智慧 (AI) 及機器人科技等領域的事業版圖，確保未來戰略產業的主導權。

截稿前，Biogen 稱不對市場傳言或猜測發表評論，三星也未給予置評。

美股週三尾盤該消息傳出後，Biogen (BIIB-US) 股價漲勢一飛衝天，一度來到單日高點 265.54 美元，收盤漲 9.46% 至每股 258.31 美元，目前市值 379.44 億美元。

三星集團與 Biogen 緣分匪淺，Samsung Bioepis 是 Samsung BioLogics (三星集團的生物製藥部門) 和 Biogen 於 2012 年成立的合資企業，Samsung Bioepis 在連年的虧損後，2019 年首次大舉獲利，產品有自體免疫生物相似性藥品 Benepali、Imraldi、Flixabi 等。

Biogen 近期面臨營運挑戰，其阿茲海默症新藥 Aduhelm 於 2021 年 6 月 7 日 獲美國食品藥物管理局 (FDA) 批准上市，每年療程定價為 5.6 萬美元，但其高昂定價和療效備受爭議，讓 Aduhelm 銷售低迷，該公司首席科學家還被迫下台，引爆內部管理危機。

Biogen 本月 20 日終於低頭將 Aduhelm 價格砍半至 2.8 萬美元，並宣布重組計畫，將在 2022 年裁員 1,000 多人，成為該公司 43 年歷史上最大一波輪裁員潮。