Omicron影響蔓延 捷藍航空擬取消近1300航班

捷藍航空（JetBlue Airways）周四（30 日）表示，由於機組人員感染 Omicron 人數激增，為因應人員短缺問題，將 12 月 30 日至 1 月 13 日期間的航班削減約 1,280 班次。

捷藍航空發言人表示，公司會盡可能通知客戶航班縮減消息，讓他們重新安排其他航班，而且所有機票除基本票價外，皆可免費更改或取消，並研擬替 1 月航班遭更動的客戶減免部分費用。

發言人也表示，為避免航班中斷，公司向機組人員提供額外的獎勵措施，鼓勵增加出勤時數，並合併同目的航線。

根據 Flight Aware 數據，周三（29 日）全球約有 2,780 航班取消，截至周四上午，已有逾 1,000 班次進出美國境內的航班遭取消。

美國疾病管制預防中心（CDC）周一改變隔離指導方針，將隔離時間自先前的 10 天縮短至 5 天，以舒緩醫療體系漸增的壓力。

對此捷藍航空表示，新的指導方針將有助機組人員更快回到工作岡位，以及恢復遭取消的航班數，不過機組人員所在地疫情不斷升溫，未來航班計畫可能還是會受到影響，進一步取消航班的可能性很高。

捷藍航空 (JBLU-US) 周四盤中股價受消息影響，下跌 1%，每股暫報 14.24 美元，其他航空公司股價漲跌不一，達美航空 (DAL-US) 跌 0.28%、聯合航空 (UAL-US) 跌 0.28%、美國航空 (AAL-US) 漲 0.06%。