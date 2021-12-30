南非研究：施打嬌生疫苗增強劑能大幅降低Omicron重症住院率

南非醫學研究委員會（SAMRC）周四（30 日）發表的一項研究表示，南非醫護人員施打嬌生的新冠疫苗增強劑的兩周後，預防感染 Omicron 引發重症住院的保護力可達 84%，一到兩個月後效力則增至 85%。

這份尚未經過同業審核的真實世界研究（RWD）報告，是根據 11 月 15 日到 12 月 20 日對 69,092 名醫護人員施打嬌生單劑疫苗第 2 劑所得到的結果。

先前的研究報告指出，接種單劑嬌生疫苗，對感染 Omicron 的防護力遠低於預期效果，然而有幾項研究顯示，施打追加劑可產生高度防護力，避免感染後引發重症住院。

該研究的調查人員之一 Linda-Gail Bekker 表示，樂見嬌生新冠疫苗（Ad.26.COV2.S）面對 Omicron 仍有保護力，讓接種者避免重症與死亡。儘管研究結果顯示兩劑疫苗能提升防護力，但仍不確定未來是否還需要接種第三劑或第四劑。

嬌生公司疫苗部門的研發主管 Mathai Mammen 表示，自家疫苗的保護作用可能是由於成功誘導出 T 細胞強大的反應，而從該研究數據表明，其疫苗對 Omicron 仍有保護力。

該項消息似乎對嬌生 (JNJ-US) 股價助力有限，周四盤中略漲 0.26%，每股暫報 172.06 美元。

根據路透資料，過去一周內，全球新冠病毒感染人數創歷史新高，在 12 月 22 日至 28 日期間，全球平均每天出現近 90 萬例病例。

世界衛生組織（WHO）警告，全球將出現新冠肺炎病例「海嘯」，包括美國和幾個歐洲國家在內的國家，分別傳出確診病例創新冠疫情開始以來最高單日紀錄。

美國白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）表示，儘管大部分人已接種疫苗或增強劑，但建議新年節慶聚會最好仍以小型為主，不要參加大型聚會。