〈美股盤後〉類股輪動科技退位 道瓊連五紅

類股輪動之下，科技股退位、疫苗股表現不佳、區塊鏈股因比特幣受創而下滑，航空郵輪股反彈，標普週二 (28 日) 觸及盤中新高後小幅收黑，道瓊漲近百點，連續第五個交易日收紅。

美國疾病管制暨預防中心 (CDC) 根據新模型大幅下修 Omicron 佔比至 58.6%，但仍警告 Omicron 染疫率正穩步上升當中，同時更新新冠患者隔離規定，從先前的 10 天縮短為 5 天，也縮短與患者密切接觸者的隔離天數。

白宮首席防疫專家佛奇 (Anthony Fauci) 表示，CDC 減少新冠隔離時間指南將讓人們重返工作崗位。

疫情消息方面，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 2.82 億例，死亡數突破 541 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 90.4 億劑疫苗。

週二 (28 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 95.83 點，或 0.26%，收 36,398.21 點。

那斯達克指數下跌 89.54 點，或 0.56%，收 15,781.72 點。

標普 500 指數下跌 4.84 點，或 0.1%，收 4,786.35 點。

費城半導體指數下滑 47.3 點，或 1.17%，收 3,992.2 點。

標普 11 大板塊有 7 個板塊收紅，資訊科技和醫療板塊領跌，公用事業和必需消費品領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.58%；Meta (原臉書) (FB-US) 上漲 0.012%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.82%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.58%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.35%。

道瓊成分股多收高。迪士尼 (DIS-US) 上漲 1.57%；波音 (BA-US) 上漲 1.46%；沃爾瑪 (WMTUS) 上漲 1.44%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 1.38%；Salesforce (CRM-US) 下跌 1.1%。

費半成分股黯然殞落。AMD (AMD-US) 跌 0.78%；美光 (MU-US) 下跌 1.58%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.01%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.89%；高通 (QCOM-US) 跌 0.81%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.35%。

台股 ADR 集體下滑。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.52%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.13%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 1.02%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.09%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 自昨日歷史高點下滑，收黑 0.58% 至每股 179.29 美元，顯示市值要衝破 3 兆美元大關仍欠東風。新冠感染病例激增，蘋果已經關閉位在紐約市的所有 7 家零售門市。

波音 (BA-US) 上漲 1.46% 至每股 206.13 美元。繼衣索比亞週一宣布取消波音 737 MAX 客機飛行禁令後，印尼週二成為最薪一個宣布允許波音復航的國家。

福特 (F-US) 下滑 0.19% 至每股 20.76 美元，市值達 829.62 億美元，略高於通用汽車的 829.16 億美元，為近 5 年來首見，目前兩家汽車製造商估值仍落後 Rivian。福特 F-150 Lightning 皮卡已於今年春季亮相，預計於明年春季開始生產，並在 2022 年中旬正式上市。

經濟數據

美國 10 月 FHFA 房價指數月增率報 1.1%，預期 0.9%，前值 0.9%

美國 10 月 FHFA 房價指數年增率報 17.4%，前值 17.7%

美國 10 月 S&P Case-Shiller 20 大城房價指數年增率報 18.4%，預期 18.5%，前值 19.1%

美國 10 月 S&P Case-Shiller 20 大城房價指數月增率報 0.8%，前值 0.8%

美國 S&P Case-Shiller 20 大城房價指數年增率連續 3 個月放緩 (圖：Zerohedge)

華爾街分析

市場正迎來季節性「聖誕行情」的機會，美股主要指數週二漲跌互見，Crossmark Global Investments 首席市場策略師 Victoria Fernandez 表示：「市場正在解除對 Omicron 變異株的一些下意識和最初反應。」

FBB Capital Partners 研究主管 Mike Bailey 表示：「過去幾天投資者過於自滿，價值投資者可能已注意到標普今年已上漲 30%，並決定賣出估值過高的股票。」

市場進入假期的交易清淡模式，AlphaTrAI 投資長 Max Gokhman 將週二美股部分指數收黑歸因於成交量低誇大了走勢。Gokhman 說：「週一看到漲勢無明顯催化劑，故週二回落一些，但這不是預告美股將進一步下跌。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主