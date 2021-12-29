著名投資顧問2022年十大首選股

週二 (28 日) 美國資深投資者、財富管理公司 Farr Miller & Washington 總裁兼 CEO 法爾 (Michael Farr) 撰文提出十檔明年股票首選。

這十檔股票分別為聯邦快遞 (FDX-US)、金融控股 Truist (TFC-US)、蘋果 (AAPL-US)、全球過濾系統公司 Donaldson Group (DCI-US)、迪士尼 (DIS-US)、美國食品公司億滋國際 (MDLZ-US)、羅斯百貨 (ROST-US)、醫療器材龍頭美敦力 (MDT-US)、國防公司雷神科技 (RTX-US) 和跨國金融服務公司 VISA (V-US)。

聯邦快遞 (FDX-US)

新冠疫情導致電商包裹激增，聯邦快遞在 2020 年下半年股價表現非常好，2021 年該公司卻無法解決供應鏈瓶頸和勞動力短缺帶來的問題，其股價反應消極。隨著工業生產、全球貿易和勞動力供應逐漸開始改善，該公司應該能夠實現強勁、持續的銷量和營收增長、市占擴張和非常強勁的獲利表現。

金融控股 Truist (TFC-US)

Truist Bank 由 SunTrust 與 BB&T 兩家銀行合併而成，就資產和存款而言，成為美國第六大銀行控股公司，預計 Truist 將產生行業領先的成本效率和股東權益報酬率，從而實現更高股價淨值比 (P/B)。

蘋果 (AAPL-US)

蘋果擁有堅如磐石的資產負債表，每年向股東返還大量現金，蘋果 iPhone 仍然是該公司最大的營收和獲利來源，但服務業務是增長最快、利潤率最高的業務。

蘋果正積極投入擴增實境 (AR) 和混合實境 (MR) 的技術研發 (圖片：Appleinsider)

蘋果正積極投入擴增實境 (AR) 和混合實境(MR) 的技術研發，推出新的產品類別時通常吸引大眾目光，若蘋果如預期發布首款擴增實境 / 虛擬實境(AR/VR) 設備，預計每股純益將以兩位數速度增長，營收將以中位數或更高的速度增長，同時毛利率和庫藏股也將穩步增長。

全球過濾系統公司 Donaldson Group (DCI-US)

Donaldson Company 是一家垂直整合的過濾公司，從事生產和銷售用於各種工業領域的空氣過濾器。該公司在許多業務市佔領先，這些業務在地域和終端市場上非常多樣化，並且具有吸引力的長期增長潛力。

迪士尼 (DIS-US)

迪士尼 Disney+ 在推出後 2 年內裡已吸引近 1.2 億訂閱戶，與 Netflix 約 2.15 億訂戶構成直接競爭。

2019 年 11 月 12 日迪士尼推出 Disney+，與 YouTube、HBO Max、Netflix 等其他線上串流媒體平台展開競爭 (圖片：AFP)

然而，由於近幾個月訂戶增長放緩，迪士尼股價一直承壓，預期隨著該服務進入其他新的市場，加上因疫情而推遲的原創內容陸續上架，預計未來幾季的訂戶增長將有所改善。

美國食品公司億滋國際 (MDLZ-US)

自 2017 年執掌億滋國際以來，執行長 Dirk Van de Put 推出各種戰略舉措，提高該公司競爭地位，由於其定價能力和提高生產力的舉措，該公司已能抵消通膨壓力，而強勁的資產負債表和穩定的現金流產生，使該公司能在擴張蛋糕、糕點、優質零食產線時，執行有利可圖的併購。

羅斯百貨 (ROST-US)

羅斯百貨是美國第二大低價服裝和家居時尚零售商 (圖片：AFP)

羅斯百貨是美國第二大低價服裝和家居時尚零售商，低廉價格、展示不同種類的商品，打造的「尋寶」環境推動顧客不斷回訪，並很難在線上環境中複製這個優勢。由於消費者希望在通膨環境下降低消費，該公司應該會受益。

全球醫療器材龍頭美敦力 (MDT-US)

美敦力是世界上最大的醫療科技公司之一，為各類慢性疾病患者提供終身的解決方案，該公司在其醫療科技同行中擁有強大的資產負債表和強勁現金流。此外，按照 CY22E 約 17 倍的每股純益 (EPS)，美敦力股價相當有吸引力。

國防公司雷神科技 (RTX-US)

雷神科技由雷神公司和聯合技術公司的傳統航空航太和國防業務合併而成，防禦系統的需求暢旺提供穩定的現金流，使公司能夠在這場危機和未來的任何低迷時期繼續投資於研發。

由於新冠危機，管理層對合併實體的近期銷售和利潤目標被推遲，而且 CY22E 約 17 倍的每股純益 (EPS) 來看 ，雷神目前股價被大打折扣，2.5% 的股息殖利率也極具吸引力。

跨國金融服務公司 VISA (V-US)

VISA 是全球領先的支付技術公司之一，預期電子支付的增長還有很長的路要走，而新企業對企業 (B2B) 付款方案是一個顯著擴大其潛在市場的機會「BNPL」先買後付的威脅被誇大，BNPL 使用者中有高達 80% 的人使用簽帳卡或信用卡支付，促使 VISA 營收將會擴大或維持不店。VISA 資產負債表穩健，預期未來幾年旅遊業將復甦，刷卡與數位支付的長期利多將持續下去。