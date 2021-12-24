CES 2022大撤退！英特爾Google通用宣布不派團參展

距離 2022 年美國消費電子產品大展 (CES) 僅剩兩週時間，但 Omicron 變種病毒蔓延的擔憂之下，多家科技大廠紛紛宣布不派團參展，Google、英特爾、通用汽車週四 (23 日) 也宣布不會參加明年 CES 實體活動。

美國最大國際消費性電子展 CES 將於 2022 年 1 月 5 日至 1 月 8 日在拉斯維加斯恢復實體舉辦，不過在疫情考量下，許多科技大廠決定不派團參加，包括亞馬遜、臉書母公司 Meta、推特、TikTok、Pinterest 等科技廠商，皆宣布不會參加 CES 實體活動，隨後，聯想、T-Mobile、AT&T 也宣布退出。

如同骨牌效應一般，週四英特爾也宣布改以數位形式參展。

多家科技大廠紛紛宣布不派團參展 CES 2022 (圖片：CES 官網)

英特爾聲明提到：「本公司員工、合作夥伴和客戶的健康和安全始終是最重要的考量，在諮詢公衛單位且基於英特爾安全政策精神，本公司 CES 計劃將轉向數位優先體驗，派駐最少的現場人員，鼓勵大家加入我們，英特爾新聞中心將以數位方式提供我們所有的 CES 內容和體驗。」

Alphabet 旗下自駕車事業 Waymo 早前宣布已決定不親自參加後，隨後 Google 宣布將不會在 CES 現場亮相。

Google 發布聲明表示：「經過慎重考慮，我們決定不出席明年 CES 實體活動，我們一直在密切關注 Omicron 變異株的發展，這決定是基於團隊健康和安全的最佳選擇。」

通用汽車 (GM-US) 週四也宣布放棄派團參展，但表示將會以數位方式參展，分享該公司重要的消息，包括推出純電動皮卡雪佛蘭 Silverado EV。

截稿前，AMD、索尼和三星目前仍維持派團參展計畫。

CTA 透露，儘管有超過 42 家參展商取消，但在此期間陸續增加 60 家新的參展商。 (圖片：CES 官網)

負責舉辦 CES 的消費者技術協會 (CTA) 透露，儘管有超過 42 家參展商取消，但在此期間陸續增加 60 家新的參展商，鑑於 CES 全面健康措施，加上較低參展率和社交距離措施，相信與會者和參展商可以在拉斯維加斯舉辦一個兼具社交距離和富有價值成效的活動。