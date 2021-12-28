電影院不死 只是凋零？迪士尼老董Iger談串流和電影院大戰

《蜘蛛人：無家日》打破票房預期，AMC (AMC-US) 執行長 Aron 在推特 (TWTR-US) 上砲火直擊看跌電影院業務者，同一時間，史蒂芬史匹柏導演的《西城故事》卻票房慘澹，這場串流影視與實體電影院之戰，似乎尚未定案。

迪士尼 (DIS-US) 前執行長兼即將卸任的董事長 Bob Iger 受訪時表示，大眾在現實世界中體驗事物的需求並未消失，但電影院的整體上座率可能會下降，且能在電影院放映的電影可能也會減少。

Iger 說：「這是真實與虛擬的對戰，大眾喜歡外出，這一點不會改變，他們喜歡用實體的方式體驗，但這不代表數位 / 虛擬不會成長。」他曾負責監督迪士尼收購 Pixar、Marvel、Lucasfilm 和 Fox 的交易，即將於 12 月 31 日卸任董事長。

Iger 認為，電影產業要解決的問題並非大眾是否會持續認為上電影院看電影有價值，而是該想想電影院市場穩定下來的規模究竟多大。

居家串流影視的數量和價值持續成為票房壓力，且家庭娛樂市場的競爭意味將有更多串流影視到來，這也是 Disney + 目前面對的難題。

Iger 說：「在家能看的東西越來越多了。」無論是訂閱 Netflix 或 Disney+、Hulu 或者其他競爭對手產品，其定價都很划算，「你可以用相對非常便宜的價格，取得大量高品質的影片。」

對當前電影產業來說，低價且大量的串流媒體是超大衝擊，因為在物價上漲的時代，花錢買電影票已令消費者三思，且電影製作成本也節節上升，例如西城故事的製作成本就高達 1 億美元。

「對大眾來說，這越來越是一大問題，尤其是通貨膨脹的年代，消費者會將這兩者比較，支付訂閱費用在家看多部電影的成本，與上電影院看一部電影院的成本，我想，大眾會開始覺得後者太昂貴了。」

對於《西城故事》頗受好評卻票房慘澹，Iger 稱自己沒有確定的答案，但串流媒體造成的壓力可能是原因。「我們的行銷很成功，大眾對成本的考量也可能是原因，也許《西城故事》就是我所說的那樣，居家串流影視競爭越來越激烈，大眾考量成本之餘，還有疫情因素。走著瞧吧。」

一些科技專家如 Kara Swisher，一段時間以來都曾發表「電影院產業之死」的看法，尤其是在疫情引發 AT&T 旗下華納媒體決定在 HBO Max 上同步放映院線片之後。

然而，Iger 認為，電影業務經營者不應該放棄院線發行的方式，但全球大螢幕放映的策略必須設計更少的院線窗口，「電影院仍有其價值。」

Iger 仍相信，全球發行的概念仍有其力量，「全球一起觀看一部電影，在大螢幕上與其他人一同感受片中角色的生活，我相信這其中會有非常強大的影響力，大家一定會有共鳴。」

然而，技術越來越進步，製片工作室也能將電影畫質搬到電視上，這也是一種破壞居家體驗和電影院體驗之間平衡的因素。Iger 表示，居家電視體驗的地位越來越高，這並非新現象，這樣的趨勢正在成長且全球化。「看看那些在 Netflix (NFLX-US) 上播放的熱門節目就知道了，例如《魷魚遊戲》，這真的引起全球共鳴。」