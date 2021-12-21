蜘蛛人首週北美票房2.6億美元 AMC執行長撿到槍：誰說串流一定勝過電影院？

全球最大連鎖電影院 AMC Entertainment(AMC-US) 執行長 Adam Aron 、以及 Reddit 論壇上該謎因股的眾多支持者，正為了《蜘蛛人：無路可歸》美國首映佳績創紀錄而歡呼，令其股價在美股大盤賣壓沉重下，還能大漲近 2%。

《蜘蛛人：無路可歸》北美地區首週票房累積達到 $2.6 億美元，既創下疫情爆發以來最高票房，也是史上第二高票房。儘管 Omicron 引起新一波疫情擔憂，但這部電影的票房仍高過一些備受期待的熱門大片，例如 2018 年的《復仇者聯盟 3：無限之戰》和 2015 年的《星際大戰七部曲：原力覺醒》。

AMC 週一 (20 日) 股價大漲 1.99%，收每股 29.70 美元，同日 S&P 500 指數收低 1.1%。

AMC 執行長 Aron 在推特 (TWTR-US) 上大肆吹捧該片票房，並砲火直擊看跌電影院業務者。

「哈哈哈，那些自以為無所不知，但其實常常出錯的共識說法，即認為串流媒體將打敗電影院的人，現在對這消息無所適從了。」Aron 貼出一個數據 253，後來再上修為 260，說道：「嘿！厄運先知。」

在 Sony 發布新數據 2.6 億美元時，Aron 傳貼後再補充「哇！(用於驚訝或驚訝的感嘆，尤其是當事情比預期的更激烈時)」

在 Reddit 論壇上追捧 AMC 的股民也回應了 Aron 的熱情。這些 Reddit 用戶想要軋空對作 AMC 的避險基金。Aron 在推特上轉發 AMC 股民與他一同出席《國王的男人》首映會的照片。

針對 Aron 的推文，一位用戶回應：「一個人在沙發上嗑著多力多滋，看著串流電影，就無法體會關鍵場景，整個劇院拍手叫好的爽度。」

然而，B. Riley 分析師 Eric Wold 認為，該電影的首週票房還不足以讓他上調 AMC「續抱」的股票評價，以及 16 美元的目標價，但他確實認為，那些對後疫情期票房期待不高的人應該要留意一下，因為該電影在 Omicron 變種株疫情中期發布，且面臨多個串流媒體平台的競爭，首週票房竟然如此強勁，「獨家劇院櫥窗證明其對產業 (工作室和展覽者) 的重要性，我們認為這對明年將上映的大作提供了極具吸引力的設置。」

他更看好其他家電影院股，例如： Cinemark Holdings (CNK-US)、Imax (IMAX-US)、Marcus (MCS-US) 和 National CineMedia (NCMI-US)。

Wold 寫道：「2022 年將上映的電影包括 3 部漫威宇宙電影、4 部 DC 宇宙電影，以及侏羅紀世界、變形金剛、不可能的任務、捍衛戰士和阿凡達的續集，我們仍然樂觀地認為 2022 年的產業票房可能很快就能接近 2019 年水準 (但我們的模型估計，必須要到 2023 年的某個時點才會返回 2019 年的水準)。」