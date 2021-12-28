經濟前景充斥不確定 大摩提兩指標 看好防禦性類股續強

近 2 個月來，Omicron 引發市場對全球經濟前景的不確定性，為防禦性類股帶來成長動能，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 策略師認為這種火熱表現可望延續，從債市、估值等指標來看，防禦型類股的好表現應能持續一段時間。

就在市場對 Fed 政策立場轉變帶來經濟風險感到焦慮之際，公用事業、醫療保健和消費必需品等防禦性類股表現依舊優異。自 11 月初以來，先鋒消費必需品指數 ETF(代號 VDC)、SPDR 醫療照護指數 ETF(代號 XLV) 和 SPDR 公用事業指數 ETF(代號 XLU) 約漲 3.1% 至 5.4%，同一段時期，標普 500 指數則漲 0.6%。

觀察債市指標，10 年期和 2 年期美國公債殖利率的利差已經縮小至 0.81 個百分點，顯示長期來看，市場的經濟需求已經下滑。

摩根士丹利數據顯示，當利差降至當前水平左右時，防禦性類股的表現通常優於對經濟敏感的周期股，大摩首席美國股票策略師 Mike Wilson 便稱，若長短天期債券利差繼續保持在低位，防禦性類股可望持續領先周期股。

從估值來看，Wilson 的說法似乎是合理的。FactSet 數據顯示，先鋒消費必需品指數 ETF 的預估本益比是 20.1 倍，低於大盤 (標普 500 指數) 的 21.1 倍。

疫情爆發這幾年，在經濟成長大幅放緩之際，消費必需品 ETF 的估值略高於標普 500 指數，假設消費必需品 ETF 的估值合理，則獲利成長可望帶動股價走高。分析師預計，未來 2 年消費必需品 ETF 平均獲利成長率約 6%。

儘管如此，分析師警告，考慮到當前經濟增速還是高於疫情前水準，對周期股來說這仍是一大利好，舉例來說，標普 500 工業指數 (S&P 500 industrials) 可望呈現蓬勃態勢，尤其是在 Fed 升息不會干擾需求的情況下。