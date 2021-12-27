本週操盤筆記：美國房市指標、中國12月製造業PMI與11月工業利潤、美國原油庫存

本週重點國際財經大事包括：美國多項房價指數、API、EIA 公布原油庫存、中國 12 月製造業 PMI 與 11 月規模以上工業企業利潤年增率。

本週操盤筆記（1227-12/31）

1. 美國多項房價指數：

隨美國聯準會（Fed）預測明年可能升息 3 次，各類經濟數據成市場關注焦點，其中房市一直是超低利率政策的主要受益對象，因此所有相關房市的數據將受投資人矚目，美國聯邦住宅金融管理局（FHFA）週二（28 日）將公布房價指數，前值月增 0.9%，預估值也為 0.9%，以及 10 月美國標普 CS 房價指數，接著週三（29 日）將公布 11 月成屋待完成銷售指數，前值月增為 7.5%，預估月增 1%。

InspereX 資深交易員 David Petrosinelli 預期，本週新年前市場將會相對平靜，市場所有動作將會在明年 1 月的第一週開始，並聚焦下一個將公布的 12 月與明年 1 月初的就業數據。

2.API、EIA 公布原油庫存：

美國石油協會（API）週三（29 日）將公布上週原油庫存報告，前值減少 367 萬桶，隨後美國能源資訊署（EIA）也將公布原油庫存，上週減少 471.5 萬桶，兩項數據顯示消費者需求強勁。

新冠變種病毒 Omicron 席捲全球讓金融市場感到不安，PVM oil Associates 的石油分析師 Tamas Varga 表示，油價上行空間可能有限，更多的限制措施將帶來新的一輪拋售。

此外，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）預定於明年 1 月 4 日召開會議，討論 2 月是否繼續採取現行的逐月遞增計畫，將每日產量提高 40 萬桶，俄國副總理諾瓦克日前預估，明年油價不會大幅波動，全球需求要到 2022 年底才會恢復到疫情前的水準。

3. 中國 12 月製造業 PMI 與 11 月工業利潤：

中國國家統計局將公布 12 月官方 PMI 與 11 月工業利潤總額，12 月官方 PMI 前值為 50.1 月增 0.9，非製造業 PMI 前值為 52.3；10 月規模以上工業企業利潤總額年增 24.6%，較 9 月份提升 8.3 個百分點，為連續兩個月回升。

中國國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，10 月工業企業利潤繼續回升，但上下游行業間盈利分歧狀況尚未明顯改善，部分下游行業成本壓力較大，工業企業效益狀況下行壓力仍在。

近期繼政治局會議釋放經濟政策寬鬆訊號、接續人行調降現金存款準備率兩碼後，中央經濟工作會議也認為經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，後續政策動向將持續牽動整體經濟情勢與金融市場表現。