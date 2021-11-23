三因素影響 合庫銀預期房價半年內難有下跌空間

國內房價居高不下，外界寄望政策打炒房可壓抑房價飆漲，但合庫金 (5880-TW) 子公司合庫銀直言，在市場資金充裕、利率低檔與營建成本增加的情況下，預估未來半年內房價難有下跌空間。

合庫金今 (23) 日舉行第 3 季線上法說會，媒體提問對於房市展望作上述表示。

合庫銀主管表示，去 (2020) 年下半年起因疫情趨緩，在低利率與境外資金回流等因素催化下，帶動房市交易回溫，統計去年買賣移轉棟數共 32.66 萬棟、年增幅增加 8.76%。

今年雖有國內疫情因素，但前 8 月成交量也有 22.1 萬棟、年增幅約 1 成，隨著疫情趨緩，遞延性買盤出籠，加上低利與通膨等因素催化，帶動房市交易回溫。

合庫銀表示，儘管中央銀行等財金部會陸續針對房市祭出穩定措施，但包括六都與新竹縣市等 8 縣市房價仍呈現價漲量增的趨勢，預估在疫苗覆蓋率增加與疫情趨緩等因素下，第 4 季房市信心將逐步回穩，加上營建材料報價走揚、缺工因素未解，預期房價短期內難以走跌。

根據合庫銀統計，截至今年 9 月底止，個人房貸餘額共 5741 億元，較去年同期增加 5.5%，土建融放款餘額 1522 億元、年增幅 16.36%，目前不動產放款占存款餘額與金融債券比重約 28.72%。

至於明年房貸業務目標，合庫銀主管則說，通常會參考明 (2021) 年經濟成長率為訂定基礎，以主計總處預估的經濟成長率 3.69% 來看，明年房貸業務量的成長目標至少會高於這個數字。

合庫金今天公布自結獲利數據，今年前 3 季合併稅後純益 164.64 億元，年增幅 32.91%，每股盈餘 1.17 元，年化淨值報酬率及資產報酬率分別為 9.18% 及 0.52%。

核心子公司合庫銀，獲利占比為 85.10%，稅後純益 142.54 億元，年增幅 33.25%，主要來自於利息淨收益增加及資產品質提升致呆帳費用減少；而逾放比率 0.21% 及備抵呆帳覆蓋率 577.86% 亦遠優於去年同期，資產品質穩健。