荷蘭要求蘋果修改支付條件 否則最高罰5000萬歐元 蘋果：已提上訴

荷蘭反壟斷機構要求蘋果公司 (AAPL-US) 允許約會應用程式使用其他支付系統，否則將面臨高達 5000 萬歐元 (5600 萬美元) 的罰款。

蘋果透過電子郵件聲明表示，公司不同意執行這項命令，並已提出法律上訴。

荷蘭消費者和市場管理局 (ACM) 在一份新聞稿中說，蘋果公司強加了「不合理的條件」，不允許在蘋果的應用程式內，自由選擇應用支付方式。蘋果公司必須在 1 月 15 日前做出改變，否則將面臨每周 500 萬歐元的罰款，總罰款上限為 5000 萬歐元。

蘋果拒絕讓應用程式開發人員引導客戶使用其他支付方式，已讓其成為世界各地訴訟和反壟斷調查的目標。儘管這家美國公司去年降低了對小型開發商的收費，但一些應用程式的收費需繳交多達 30% 的佣金。

這種限制在今年頻頻遭到挑戰。今年 9 月，美國地區法官命令蘋果讓開發者選擇繞過其應用內購買的佣金，包括讓 iOS 應用程式使用外部連接或其他方式，引導客戶使用蘋果支付系統以外的購買方式。

歐盟今年早些時候也就支付限制提起了訴訟，英國也在研究應用內購買規則。今年 8 月，南韓國會通過一項法案，禁止 Google 和蘋果等主要應用商店運營商，強制軟體開發者使用其支付系統。

荷蘭當局負責人 Martijn Snoep 表示，一些應用程式供應商依賴於蘋果的應用程式商店，而蘋果則利用了這種依賴性。「蘋果需要認真對待應用程式供應商的利益，並制定合理的條件。」