拜登簽署封殺新疆產品法案 白宮回應英特爾道歉

美國總統拜登週四 (23 日) 簽署《防止強迫維吾爾人勞動法》(The Uyghur Forced Labor Prevention Act)，禁止美國企業進口任何新疆產品。

早前英特爾宣布供應鏈禁用新疆的產品或服務，在中國引發「出征英特爾」的輿論風暴，英特爾週四發表聲明，對廣大中國客戶、合作夥伴和民眾道歉。

白宮新聞秘書莎琪 (Jen Psaki) 週四表示，白宮不會直接對英特爾道歉發表評論，但她提到：「美國企業永遠不應覺得有必要為捍衛基本人權或反對鎮壓而道歉。」

莎琪稱：「我們呼籲美國各行各業確保他們不採購涉及強迫勞動的產品，包括來自新疆的強迫勞動。」

截稿前，英特爾 (INTC-US) 上漲超過 1%，暫報每股 51.54 美元。

美國眾議院通過編號 HR6256 的《防止強迫維吾爾人勞動法》(The Uyghur Forced Labor Prevention Act) 最終協調版先後由國會眾議院及參議院在本月中通過，假設所有新疆的貨品都涉及強迫勞動製成，一律禁止進口至美國。

該法案由美國參眾兩院十幾位兩黨議員於 2020 年 3 月聯署提案，今年 1 月 27 日於美國參議院重新提案。該法禁止進口所有來自新疆的產品到美國，除非企業提供明確與令人信服的證據，證明它們的供應鏈裡面無強迫勞動，才可以獲准進口，旨在懲罰中國政府對維吾爾人和其他穆斯林少數民族的壓迫。

在罕見的兩黨合作之下，國會眾議院及參議院在本月中通過該法案，週四拜登正式簽署立法，該法案生效後 180 天內將開始執行禁止新疆產品輸入美國。