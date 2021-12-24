聖誕行情如期而至？分析師列5大支持理由

聖誕行情如期而至？分析師列5大支持理由 (圖片：AFP)
聖誕行情如期而至？分析師列5大支持理由 (圖片：AFP)

華爾街關注 12 月聖誕行情 (Santa Claus Rally) 是否會來臨？華爾街多頭分析師預期，美股在接下來幾日仍將動盪不安，但年底前會反彈，甚至創下歷史新高。

所謂的「耶誕行情」是由 1972 年出版的《股票交易員年鑑》(Stock Trader 's Almanac) 的作者 Yale Hirsch 首次提出，即從當年最後五個交易日和來年頭兩個交易日，美股通常會上漲。

華爾街多頭分析師預期，美股在接下來幾日仍將動盪不安，但年底前會反彈，甚至創下歷史新高。 (圖片：AFP)
華爾街多頭分析師預期，美股在接下來幾日仍將動盪不安，但年底前會反彈，甚至創下歷史新高。 (圖片：AFP)

歷史顯示，自 1969 年以來，12 月向來是美股表現強勁的月份，在過去 45 年裡，有 34 年裡股市在聖誕季上漲，平均報酬率為 1.4%。

然而，目前 Omicron 對全球疫情威脅，加上聯準會正準備開始縮減購債 (Taper)、撤回流動性，並打算在明年量化寬鬆 (QE) 退場後開始升息，故自 11 月 29 日以來標普各板塊出現波動。工業股下跌 0.7%，半導體和能源類股下滑 1.9%、銀行股下滑 3.0%、軟體類股大跌 6.2%。同時，科技股上漲 0.8%、必需消費品類股升 4.2%，以及醫療保健股增長 5.1%。

值得一提的是，科技股「女股神」伍德 (Cathie Wood) 領軍的方舟投資 (ARK Invest) 旗下 ARK Innovation ETF 暴跌 8.4%。

多頭分析師提出 5 大理由支持「聖誕行情將如期而至。」

首先，Omicron 具有高度傳染性，但對於那些完全接種第三劑疫苗的人來說，它並不那麼危險。再者，美國總統拜登已保證美國不走封鎖回頭路，不會有大規模的經濟停擺。

第三，分析師預期，供應鏈瓶頸將在 2022 年上半年得到緩解。第四，分析師預期聯準會因第三點因素，未來對通膨的態度將不會那麼激進。

第五，美國消費依然強勁，這意味市場應在 2022 年保持穩定。

 DataTrek Research 聯合創始人 Jessica Rabe 表示：「自 1980 年以來，標普指數 12 月高點往往發生在本月的最後一週，歷史表明標普可能在本月晚些時候再創歷史新高。」

標普在本月 10 日攻頂，來到歷史新高  4,712 點，Tactical Alpha 首席投資長 Alec Young 預測標普將再創歷史新高，因為目前標普指數距離歷史高點不到 16 點，是一個非常小且容易達到的變動，投資人不應害怕聯準會，因為 Omicron 不會加劇供應鏈短缺問題。

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