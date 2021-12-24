聖誕行情如期而至？分析師列5大支持理由

華爾街關注 12 月聖誕行情 (Santa Claus Rally) 是否會來臨？華爾街多頭分析師預期，美股在接下來幾日仍將動盪不安，但年底前會反彈，甚至創下歷史新高。

所謂的「耶誕行情」是由 1972 年出版的《股票交易員年鑑》(Stock Trader 's Almanac) 的作者 Yale Hirsch 首次提出，即從當年最後五個交易日和來年頭兩個交易日，美股通常會上漲。

華爾街多頭分析師預期，美股在接下來幾日仍將動盪不安，但年底前會反彈，甚至創下歷史新高。 (圖片：AFP)

歷史顯示，自 1969 年以來，12 月向來是美股表現強勁的月份，在過去 45 年裡，有 34 年裡股市在聖誕季上漲，平均報酬率為 1.4%。

然而，目前 Omicron 對全球疫情威脅，加上聯準會正準備開始縮減購債 (Taper)、撤回流動性，並打算在明年量化寬鬆 (QE) 退場後開始升息，故自 11 月 29 日以來標普各板塊出現波動。工業股下跌 0.7%，半導體和能源類股下滑 1.9%、銀行股下滑 3.0%、軟體類股大跌 6.2%。同時，科技股上漲 0.8%、必需消費品類股升 4.2%，以及醫療保健股增長 5.1%。

值得一提的是，科技股「女股神」伍德 (Cathie Wood) 領軍的方舟投資 (ARK Invest) 旗下 ARK Innovation ETF 暴跌 8.4%。

多頭分析師提出 5 大理由支持「聖誕行情將如期而至。」

首先，Omicron 具有高度傳染性，但對於那些完全接種第三劑疫苗的人來說，它並不那麼危險。再者，美國總統拜登已保證美國不走封鎖回頭路，不會有大規模的經濟停擺。

第三，分析師預期，供應鏈瓶頸將在 2022 年上半年得到緩解。第四，分析師預期聯準會因第三點因素，未來對通膨的態度將不會那麼激進。

第五，美國消費依然強勁，這意味市場應在 2022 年保持穩定。

DataTrek Research 聯合創始人 Jessica Rabe 表示：「自 1980 年以來，標普指數 12 月高點往往發生在本月的最後一週，歷史表明標普可能在本月晚些時候再創歷史新高。」

標普在本月 10 日攻頂，來到歷史新高 4,712 點，Tactical Alpha 首席投資長 Alec Young 預測標普將再創歷史新高，因為目前標普指數距離歷史高點不到 16 點，是一個非常小且容易達到的變動，投資人不應害怕聯準會，因為 Omicron 不會加劇供應鏈短缺問題。