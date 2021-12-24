〈美股盤後〉聖誕節前美股交投清淡 標普刷歷史新高

Omicron 變種病毒的擔憂在週四 (23 日) 緩解，美國再度發布一系列樂觀的經濟數據，比特幣近兩週來首次突破 5 萬美元，美債殖利率攀升，儘管聖誕節假期來臨前成交量清淡，美股四大指數齊揚，非必需消費品、工業走揚，防禦類股表現不佳，標普收紅 0.62% 至 4,725.79 點，創下歷史新高。

美股三大指數週線收紅，道瓊週漲 1.6%，標普週漲約 2.3%，那指週漲近 3.2%。

經濟數據方面，由於家庭對經濟更加樂觀，美國密西根大學消費者信心指數終值升至 70.6，11 月新房銷售飆升 12.4%，創 7 個月以來最高增速。11 月耐久財訂單月增 2.5%，超乎預期。聯準會偏好的通膨指標、美國 11 月個人消費支出 (PCE) 物價指數年漲 5.7%，升幅為 1982 年以來最高，顯示通膨持續蠶食購買力。

政經消息方面，美國總統拜登週四 (23 日) 簽署《防止強迫維吾爾人勞動法》(The Uyghur Forced Labor Prevention Act)，禁止美國企業進口任何新疆產品，除非企業提供明確且令人信服的證據，證明它們的供應鏈裡面無強迫勞動，才可以獲准進口。

疫情消息方面，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 2.77 億例，死亡數突破 538 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 88.7 億劑疫苗。

紐約市宣布時代廣場年度跨年午夜慶祝活動會為公眾開放，但僅對完整接種疫苗的人士開放，英國衛生安全局 (UKHSA) 就數據分析顯示，Omicron 患者住院機率比 Delta 患者少了 50% 至 70%。

週四 (23 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 196.67 點，或 0.55%，收 35,950.56 點。

那斯達克指數上漲 131.48 點，或 0.85%，收 15,653.37 點。

標普 500 指數上漲 29.23 點，或 0.62%，收 4,725.79 點。

費城半導體指數上漲 40.5 點，或 1.04%，收 3,932.4 點。

標普 11 大板塊僅房地產和公用事業領跌，非必需消費品、工業和材料板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體收紅。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.36%；Meta (原臉書) (FB-US) 上漲 1.45%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.34%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.018%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.45%。

道瓊成分股多收高。開拓重工 (CAT-US) 上漲 2%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 1.68%；Honeywell (HON-US) 上漲 1.67%；3M (MMM-US) 上漲 1.35%；Visa (V-US) 下跌 0.61%。

費半成分股僅 Teradyne 收黑。AMD (AMD-US) 上漲 1.57%；美光 (MU-US) 上漲 4.52%；NVIDIA (NVDA-US) 漲 0.82%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.08%；高通 (QCOM-US) 漲 0.75%；英特爾 (INTC-US) 漲 0.67%。

台股 ADR 表現欠佳。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.51%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.13%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.43%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.17%。

企業新聞

阿斯特捷利康 (AZN-US) 與 Novavax (NVAX-US) 分別下跌 0.76% 和 3.30%。兩家公司週四皆表示旗下新冠疫苗對抗 Omicron 有效，而額外追加劑可以進一步增強免疫反應。

完成其第一輛汽車的交付後，美國電動車新創公司尼古拉 (Nikola) (NKLA-US) 週四暴漲 17.98% 至每股 11.09 美元，該公司表示未來還會有更多車輛交付。

英特爾週四收紅 (圖片：AFP)

晶片製造商英特爾 (INTC-US) 上漲 0.67% 至每股 51.31 美元。為提高產能，重奪技術優勢，英特爾計劃在德國、法國和義大利投資數百億美元，建造新晶圓廠和研發中心。同日，關於禁疆產品引發中國輿論撻伐，該公司發布聲明澄清道歉。

騰訊 ADR (TCEHY-US) 大漲 6.13% 至每股 60.45 美元。騰訊週四宣布把價值 1277 億港元的京東集團 A 類普通股作為特別中期股息派發給投資者，配息後，騰訊對京東持股比率自原先的 17% 大幅降至 2.3%，中國懲罰科技巨頭的壟斷行為之際，騰訊此舉被視為「為贏得中國政府的好感。」

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 5.76% 至每股 1,067 美元，連續第二天大幅上漲。特斯拉執行長馬斯克週三表示，自 11 月初以來，他已出售價值超過 150 億美元的股票。

經濟數據

美國 11 月 PCE 物價指數年增率報 5.7%，預期 5.7%，前值 5.0%

美國 11 月核心 PCE 物價指數年增率報 4.7%，預期 4.5%，前值 4.1%

美國 11 月耐久財訂單月增率初值報 2.5%，預期 2%，前值 - 0.4%

美國上周 (12/18) 初領失業金報 20.5 萬人，前值自 20.6 萬人下修至 20.5 萬人

美國上周 (12/11) 續領失業金報 185.9 萬人，前值自 184.5 萬人上修至 186.7 萬人

美國 11 月新屋銷售年化總數報 74.4 萬戶，預期 76.9 萬戶，前值 66.2 萬戶

美國 12 月密大消費者信心指數終值報 70.6，預期 70.4，前值 70.4

華爾街分析

2021 年最後一個月的大部分時間裡，Omicron 變異株快速擴散加劇了市場波動，而 2021 年是股市表現強勁的一年，標普指數今年以來上漲約 26%，不過，隨著聯準會預期將於 2022 年開始升息，明年股市環境可能會發生變化。

John Hancock Investment Management 首席投资策略师 Matthew Miskin 表示，今年下半年有很多負面情緒，投資者可能會持續看到相當強勁的經濟增長，因為這和新冠醫療創新有關，這對股市有一定的影響，並導致投資者在年底時考慮調整資產配置。

MAI Capital Management 首席股票策略師 Christopher Grisanti 表示：「去年同期，新冠確診也出現同樣的激增，但現在有更多的抗疫武器來因應，情況不可同日而語。」

Leuthold Group 首席投資策略師 Jim Paulsen 表示：「對疫情過度的擔憂引發上週拋售，本週股市大部分上漲是由於 Omicron 患者症狀輕微，似乎讓華爾街略鬆一口氣。一旦市場走高，不想錯過聖誕行情的逢低買進者就開始進場了。」

鉅亨溫馨提醒：週五 (24 日) 為聖誕節 (週六) 補假日，美股休市。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主