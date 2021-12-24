供應受限 美國12月新車銷售量估下滑

諮詢公司 J.D. Power 與 LMC Automotive 周四（23 日）在一份報告中表示，由於供應短缺與大量需求導致汽車價格飆升，預料美國 12 月汽車銷售量將下滑。

報告指出，新車零售量可能比去年同期下降 17.7% 至 2,923,600 萬輛。J.D. Powers 數據分析部門總裁 Thomas King 表示，在供應有限的情況下，需求旺上促使價格不斷高漲，進而影響銷量。

隨著原物料價格不斷上漲，各種規模的汽車製造商正在應對 30 年來最嚴重的通膨。

報告預計，12 月新車平均零售交易價格將達到 45,743 美元，首次突破 4.5 萬美元大關，不僅比 2020 年 12 月首次突破 3.8 萬美元的價格還要高出 20%，也可能打破 11 月創下的 44,515 美元高點。

汽車工廠的產量繼 10 月成長 10.1% 後，11 月成長 2.2%，由於全球半導體供應仍然短缺，11 月的汽車產量比去年同期低 5.4%。

報告指出，今年 12 月包括零售與非零售交易在內的新車總銷量預計將達到 1,245.56 萬輛，比去年減少 20.5%。

LMC Automotive 全球車輛預測部門總裁 Jeff Schuster 表示，Omicron 病例激增的風險可能對稍微改善的晶片荒現況再度造成傷害。

報告預估，12 月季調折合年率的新車總銷量為 1,300 萬輛，比去年少 350 萬輛，儘管疫情可能對銷售有所影響，諮詢公司預計 2022 年全球輕型汽車銷量將增至 8,600 萬輛，較上月預估的增加 75 萬輛。