英特爾禁新疆貨 中國掀「出征英特爾」輿論風暴

週三 (22 日) 英特爾宣布供應鏈禁用新疆的產品或服務，在中國引發「出征英特爾」的輿論風暴，《環球時報》前主編胡錫進以特約評論員投書中國各家媒體點評：要掏出小本本記下。

美國參議院一致通過《防止強迫維吾爾人勞動法》(The Uyghur Forced Labor Prevention Act) 最終協調版，該法案目前已移交白宮，禁止涉及強迫勞動的新疆產品進入美國市場，目前已移送白宮待美國總統拜登簽署生效。

全球最大晶片製造商之一的英特爾表態支持，隨後英特爾官網以簡體中文、繁體中文、英語、日語等多種語言向供應鏈公告：「英特爾需要確保我們的供應鏈不使用任何來自新疆地區的勞工、採購產品或服務。」

該消息在中國引發「出征英特爾」的輿論風暴，中國網友紛紛湧入英特爾官方微博帳號砲轟，還揚言抵制英特爾產品。

《環球時報》前主編胡錫進向中國各媒體投書表示，英特爾敢這麼幹，是因為它的供應鏈上本來就極少新疆產品，而且它的 CPU 在中國當下仍是硬需求，它不太擔心中方報復，或者它覺得討好美國和西方社會比不得罪中國更重要，儘管中國已經連續 6 年是英特爾全球最大的營收來源。

英特爾財報披露，中國自 2015 年開始為英特爾最大營收來源地，2020 年英特爾來自中國 (包括香港）的營收為 202.6 億美元（約合人民幣 1290.9 億元）。

胡錫進表示：「中美博弈形勢是不斷變化的… 英特爾的猖狂清楚暴露了我方的弱點和弱項，讓我們 (中國) 掏出小本本，記下它幹的壞事。中國越是強大，我們將越有能力報復它們。」

截稿前，英特爾 (INTC-US) 小漲 0.089%，暫報每股 50.82 美元。