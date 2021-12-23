伍德大膽預測連股神都望塵莫及 華爾街群起質疑

方舟投資 (Ark Investment) 旗艦基金今年迄今已暴跌超過 20%，執掌方舟的伍德 (Cathie Wood) 仍樂觀預計，未來五年內將實現 40% 的複合年均成長率，引發華爾街專業投資人的質疑。

方舟投資 (ARK Invest) 旗下 ARK 創新 ETF (ARKK) 是 2020 年表現最佳的美國股票基金，報酬率達 149%，成功的關鍵在於聚焦於顛覆式創新產業與公司。

然而，通膨擔憂情緒和升息預期打擊伍德掌舵的 ARK 創新 ETF，旗艦基金今年遭遇近期巨大的拋售壓力，年初迄今已下跌超過 22%，而標準普爾和那斯達克 100 指數今年迄今的漲幅均超過 25%。

由於對通膨上升的暫時擔憂，方舟策略已經失算。有「女股神」稱號的伍德於上週五 (17 日) 發布部落格文章中表示：「儘管我們今年迄今處於虧損，但我們對我們的戰略信心已增強... 通縮將證明是未來一年金融市場和經濟最大的擔憂。」

伍德樂觀預測：「根據我們目前的估計，我們今天更加關注的旗艦策略可能在未來五年內實現 40% 的複合年均成長率。在 ARK 的歷史上，只有另一次即 2018 年底時達到如此高的水平。」

伍德的大膽的預測令華爾街分析師們群起表達質疑，因為就連股神巴菲特 (Warren Buffett) 執掌的波克夏海瑟威 (BRKA-US) 複合年均成長率向來也僅維持 22%-23% 左右。

波克夏海瑟威 (BRKA-US) 複合年均成長率向來也僅維持 22%-23% 左右 (圖片：AFP)

Miller Tabak + Co. 首席市場策略師 Matt Maley 表示：「她設定的標準如此之高，這確實很怪，華爾街是一場期望遊戲，她對自己的基金的期望如此之高，這並不是一個很好的行銷策略。」

彭博社高階 ETF 分析師 Eric Balchunas 分析，這似乎是一個潛在的公關錯誤，伍德將標準設得如此之高。

AlphaTrAI 首席投資長 Max Gokhman 表示：「如果我 (跟伍德一樣) 使用絕對報酬目標，我的法律團隊會拿叉子把我趕出辦公室。」

女股神預期未來五年旗艦基金達 40% 複合年均成長率 (圖片：伍德部落格)

財經部落格《QuoththeRaven》分析師分析伍德文章內容，發現她在 2021 年 12 月 17 日的內容已於 19 日更新，將「旗艦基金 40% 複合年均成長率預期」重新調整為「廣泛戰略實現 30-40% 複合年均成長率」。

女股神修正內容，預期未來五年廣泛戰略達 30-40% 複合年均成長率 (圖片：伍德部落格)

分析師警告，這些數字肯定不是「憑空」而來，但 48 小時內這些數字就有巨大變化，投資者必須對此抱持謹慎保留的態度。