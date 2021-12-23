大拇哥投顧：明年貨幣正常化 看好日股、新興市場

2022 年是貨幣正常化的關鍵年，TAROBO 大拇哥投顧今 (23) 日表示，股債資產疫後以來大幅勁揚，在高儲蓄的強勁消費和各國擴大資本支出下，市場成長力道依舊強勁，新年的投資布局，看好日股；新興市場則等待疫苗接種跟上和經濟成長力道恢復，且美元聲勢告一段落，新興股市有望有機會落後補漲；固定收益方面，利率上揚、美債不具成長力道，看好新興債、浮動利率信用債。

大拇哥投顧預期， 2022 年快則第一季、慢則第二季，美國將啟動第一次升息，2022 年將進入貨幣政策正常化階段。而疫情期間民眾累積之儲蓄，有望帶動消費力道，加上各國政府和企業資本支出，可望延續經濟的成長週期，這就是 2022 年全球成長和投資機會。

大拇哥投顧表示，通貨膨脹相關的資產和投資題材，原物料受惠全球經濟復甦，仍將有表現，在 2022 年持續將是一個值得留意的投資主題，但全球關鍵資源進入競爭白色化階段，各國勢必需擴大資本支出以帶動經濟反彈。

針對 2022 全球投資機會，大拇哥投顧分析，全球資金將持續追逐收益，市場機會將出現分化。隨美元實質利率上揚，以成長股為主的美股表現或將落後，值得注意的是，日股股東權益報酬持續改善，疊加新任內閣之 55.7 兆日圓財政刺激，有望帶動其表現；歐洲央行不急著 QE 退場和升息，歐股同樣將受惠於歐盟的復甦基金對綠能投資之刺激。

大拇哥投顧表示，2022 利率將由低點開始上揚，金融資產的絕對價值來到高點者，將隨著利率走高，2022 恐將邁入不確定。企業獲利率面對從原料、監管到稅負不斷上升的各項成本已難再擴張，2022 年就是要尋找在三大成長阻礙下仍有競爭力的資產，覓尋未來成長的 Alpha 更加重要。

市場動盪之際，大拇哥投顧認為，以防禦型類股、體質較佳且流動型較好的大型股表現可望持穩，為資產配置優先選擇，關鍵就在其價值導向；資金成本上揚、變種病毒疊加通膨的不確定性，高估值卻缺乏實際現金流的成長股則應避開。

短期來看，必需消費類股將優於可選消費類股；長期看好半導體、新能源、關鍵原物料、物聯網… 等皆為不可忽視之產業；除需注意相關科技監管進展外，價值位高檔之際，應於估值的修正中做適當避險，股票市場整體不再同步向上，個股的選擇在定價力競爭力上更加重要。

債市方面，大拇哥投顧認為，美債將因利率上揚而較不具成長力，新興市場債反倒將受惠於利差及即將追趕而上之經濟成長；信用債中則以浮動利率的槓桿貸款較能在經濟成長的大環境下脫穎而出。

貨幣則以實質利率將上揚之美元為首，新興市場貨幣則可能因美元走勢而承壓；原物料則也將受惠於全球復甦。