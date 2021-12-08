〈永豐金投資展望〉黃蔭基：估台灣明年GDP 4.22% 經濟榮景可走到洛杉磯奧運

永豐金 (2890-TW) 今 (8) 日舉行投資展望會，首席經濟學家黃蔭基表示，景氣擴張一般走六年，預估明 (2022) 年台灣 GDP 將成長 4.22%，且逐季上揚，預期經濟榮景可一路走到 2028 年洛杉磯奧運。

黃蔭基表示，今年是牛年，景氣上演「牛轉乾坤」，台灣 GDP 翻倍由 3.36% 成長至 6.02%，台股翻倍由 8681 點漲至 18034 點，道瓊直抵 36000 點，表現亮眼。

景氣方面，隨各國積極接種疫苗，景氣強勁復甦，AZ、BNT 與 Moderna 讓生活漸漸 Back to normal，IMF 估全球 GDP 由 - 3.2% 回升至 5.9%，創有史以來最高。美國在通過 ARP 的激勵下，現金支票支撐消費，中小企業紓困提振投資，全年可望成長 5.5%。歐元區在第二季經濟解封後，消費逐漸恢復疫情前水準，全年可望成長 5.4%。

中國曾經一度成長高達 18%，而在共同富裕、行業整改、能耗雙控等政策主導下成長前高後低，全年預估 7.9%。台灣出口亮麗頻創新高，單月突破 400 億美金，五倍券提升消費，全年可望成長 6.02%，創 11 年高。

展望 2022 年，黃蔭基指出，台灣方面，全球消費性電子產品需求仍強，受惠中國限制產能轉單與海外企業自動化、出口將續創佳績。投資則有台積電護國神山等加碼資本支出，投資臺灣三大方案持續發酵，累積 1.49 兆元，預估 2022 年民間投資成長 2.52%。消費有軍公教調薪 4% 利多，五倍券助陣，預期消費成長 5.36%，因此預估 2022 年台灣 GDP 將成長 4.22%，四季分別為 2.19%、4.16%、5.56%、4.96%，逐季向上。

黃蔭基進一步指出，全球經濟進入景氣擴張的第二年，景氣擴張一般要走六年，目前才走約 20 個月，因此只要沒有非經濟風險，預估經濟榮景一路可走到 2028 年的洛杉磯奧運。