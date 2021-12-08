〈國泰投資展望〉林啟超：明年投報率難現榮景 陶冬：通膨不會輕易離開

國泰金 (2882-TW) 旗下國泰世華銀行今 (8) 日舉辦《2022 全球投資趨勢論壇》，首席經濟學家林啟超表示，明 (2022) 年投資布局要關注高通膨等三大要素，投資人要做好明年投報率難再現今年榮景的心理準備；瑞信亞太區私人銀行大中華區副主席陶冬也認為，通膨不會輕易離開。

瑞信亞太區私人銀行大中華區副主席陶冬、國泰世華銀行首席經濟學家林啟超跨海於《2022 全球投資趨勢論壇》同台，這也是繼今年 6 月橡樹資本共同創辦人霍華．馬克斯 (Howard Marks) 之後，國泰世華銀行再次邀集海內外專家為台灣投資人剖析未來市場動向。

林啟超表示，高通膨、央行貨幣政策緊縮、企業獲利成長放緩等三大要素，將成為左右明年投資布局的關鍵，提醒投資人做好兩個心理準備，第一是股票投報率難再現今年榮景，第二則是資金輪動將更加快速。

2022 最重要關鍵字「高通膨」將比預期更高更久

2021 年底開始，全球經濟活動復甦帶動市場需求快速上升，但同時遭逢供應鏈出狀況、勞動力短缺、工資上漲，供需失衡導致通膨上升，導致原本預期通膨回溫 (Reflation)，一口氣變成通膨高漲 (Metaflation)，更引發投資人擔憂落入停滯性通膨。對此，林啟超表示，疫情反覆造成缺工、塞港問題短期難結束，恐將導致通膨比預期更高且更久。

陶冬也認同通貨膨脹來了就不會輕易離開，更大膽預言 Fed 主席鮑威爾可能「先鴿後鷹」，可能在明年第四季首次升息，在 2023 年可能加息四次。林啟超則分析，明年上半年市場一定會非常注意美國縮減量化寬鬆 (taper) 及升息的進程，若較預期快，市場恐會先有一波動盪。

林啟超進一步指出，明年上半年市場一定會非常注意美國縮減量化寬鬆 (taper) 及升息的進程，如果 FED 在 6 月升息，加上不動產貸款比率過高，台灣央行在房價議題會增強選擇性信用管制，下半年有 1 碼的升息空間。