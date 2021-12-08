〈永豐金投資展望〉黃蔭基：明年高點僅看18200點 漲到萬八就可準備賣

永豐金 (2890-TW) 今 (8) 日舉行投資展望會，首席經濟學家黃蔭基表示，2022 年台股將突破 18034 點續創史高，但是從企業獲利和本益比角度來看，預估高點只到 18200 點，整體來說，只要漲到萬八就要準備賣，但只要回檔到 16200 點，就是買點。

黃蔭基表示，明年為虎年，投資主軸將圍繞五虎（福）臨門，「景氣穩健復甦，供應瓶頸出現緩解，升息成為主流，股市持續創高，新能源前景看好」。

其中，談到供應瓶頸緩解，黃蔭基認為，國際合作解決供應鏈、塞港問題，勞動力回流，供需失衡逐季好轉。通膨上半年仍然偏高，美國 CPI 預估 6%，下半年商品價格將回落，央行對薪資、房租上揚保持耐心，美國通膨 2022 年底將降至 3%，歐洲回到 2%。因此不會有停滯性通膨，也就是 GDP 低於 1%，CPI 高於 10% 的情形發生。

至於股市展望，黃蔭基表示，景氣穩健復甦，三大央行 2022 年再供應 9000 億美元活水，預估到 2022 年底三大央行資產負債表將由 2021 年底的 25.0 兆上升至 25.9 兆美元，市場資金依舊充沛，加上台股受惠台商回流、半導體與電子產業需求強勁、殖利率優勢，預期台股將再創史高 18200，S&P 升破 5000 點。2022 年會是全球股市續創新高的第三年。

不過，台股今天上漲已經收在 17832 點，距離萬八就在咫尺，黃蔭基表示，就算台股突破 18034 點續創史高，但因為今年企業獲利已到高原期，永豐內部預估，明年企業獲利恐衰退 7%，加上以本益比 15 倍估算，台股高點預估為 18200 點，元月行情依然可期，但隨著美國升息預期，預估明年第二季就會回跌。

黃蔭基表示，2022 年台股跟今年相比將呈現「雲月是同，溪山各異」，也就是雖然會創高，但選股將是關鍵。選股策略上，有三大時勢造英雄，包括：科技半導體、金融、新能源電動車。

2022 年電子有兩大主流，一是虛擬世界不斷擴大，其次是不斷獲得追捧的電動車。這兩方面滲入我們生活的各層面，可觸及的投資機會在高速傳輸、汽車電子化的趨勢，以及台灣核心競爭力的半導體，所以高速傳輸相關的 IC 設計、基板材料，汽車電子相關的功率元件、二極體等，將是 2022 年投資的熱點。在半導體的投資，則建議將焦點放在晶圓製造與晶圓材料端的公司，突出技術優勢。

黃蔭基還說：「看傳統產業的投資，其實要不傳統」，他指出，2022 年應對的課題不再是規模與需求，反而是如何符合世界新規範下的產銷才能獲利。在 COP26 峰會後，傳統產業的新規範是如何減排，這是老公司的新挑戰，也是老公司換新面貌的機會。

在碳中和的大旗下，具有高效、減排的廠商能夠擴張市場，台灣的水泥、塑化龍頭廠商可望甩脫價格競爭，逐漸勝出。外銷廠商則藉由管理優勢，走出疫情後的新生產模式，更好連接品牌與生產，因此成衣、製鞋、汽車零件等有機會締造佳績。

最後，受惠於今年資本市場價量俱揚，15 家上市櫃金控前十月稅後純益達 5275 億元，創歷史新高，比去 (2020) 年同期大幅成長六成，黃蔭基表示，2021 年金融業大豐收，2022 年股息一定很豐厚，高股息殖利率提供價值基礎，加上 2022 年是升息元年，升息循環週期至少持續兩年，2022 年金融股難有低點，投資一定要有金融。

最後在風險方面，黃蔭基認為，2022 年要留意四大風險，分別是全球停滯性通膨、美國過度升息、中國硬著陸與台海緊張。(1) 首先是停滯性通膨，疫情後，各國財政赤字、貨幣寬鬆，遇上全球供應瓶頸，美國 CPI 上揚至 1990 年以來高的 6.2%，若供需失衡無法改善，有 Stagflation 疑慮；(2)Fed 可能加快升息，由升息 2 碼變為 4 碼。

(3) 是中國硬著陸，2021 年反壟斷、能耗雙控，地產調控，改革陣痛顯現，習近平倡導共同富裕，進行所得第三次分配，經濟下行加劇、房地產泡沫恐破裂，地方出現財政懸崖，隱性債務風險捲土重來；(4) 是台海緊張，在亞太地區，台灣是美國的民主盟友，而中國認為台灣是不可分割的一部份，美中霸權之爭可能在台海產生代理人戰爭。