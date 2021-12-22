〈2022投資展望〉Q1聚焦I.D.E.A抗通膨題材 四大標的值得關注

美國通膨居高不下帶來提早升息的可能性，加上各國財政刺激政策力道逐漸減弱，永豐投信提醒，2022 年全球經濟將呈現「通膨升溫、經濟降溫」跡象，但通膨可控、經濟擴張下，永豐投信今 (22) 日建議，2022 年第一季投資聚焦「I‧D‧E‧A」抗通膨題材，包括：Innovation(創新科技)、Discretionary(非必須消費)、ESG、Electric Vehicle(電動車)，America(美國資產) 等，以電動車趨勢產業鏈、精品消費、ESG、美股等四大標的最值得留意。

永豐投信指出，去年 3 月疫情爆發以來，全球消費者已累積 5.4 兆美元的超額儲蓄，有望成為後疫情時代支出強力復甦的基礎，此外，企業現金水位處於高檔，疫情過後，企業也可望大舉增加資本支出，擴張力道更勝 2008 年金融海嘯過後。

民間與企業增加支出力道，可望彌補各國政府財政措施隨疫情降溫而放緩的力道，包括 IMF、OECD、聯合國及世界銀行等，預估 2022 年主要國家經濟成長仍在歷史平均水準之上，永豐投信說明，惟需留意全球物價將面臨一段時間的上揚壓力，主要由於遞延需求、供應鏈重組、基礎建設推動等，帶來可性通膨壓力，一旦供給端恢復正常，海陸運壅塞現象化解，研判明年中通膨逐步降溫。

目前市場多數預期，明年第二季至第三季為美國聯準會最可能升息時點，根據 Bloomberg 資料統計，2001 年以來聯準會歷次升息月份為基準點，升息後一季、半年及一年，標普 500 指數都見上揚表現，平均漲幅分別為 2.25%、4.17% 及 7.45%，正報酬機率都在 75% 至 86% 間，隨拉長持有期間平均漲幅及正報酬機率越高。

永豐投信進一步說明，2022 年第一季投資宜聚焦三大方向，在通膨與升息環境中，更應該把握通膨時代，降低利率攀升影響性的資產，Bloomberg 資料顯示，創新科技產業獲利成長空間大，那斯達克指數 EPS 持續攀升獲利呈現高成長，可望有效抵禦通膨與升息壓力，2022 年、2023 年 EPS 預估增幅為 14%、16.2%。

而在儲蓄力釋放民間消費力道俱備強勁支撐下，市場預期，旅遊零售、免稅店 Outlet 與線上購物等，與奢侈品消費最具直接關聯性的消費動能，是 2022 至 2025 年成長動能強勁，是後疫情時代的消費成長主力，根據 Bloomberg 資料顯示，2022 年全球奢侈品指數 EPS 增幅達 35.9%，遠高於標普 500 指數 7.7% 的 EPS 增幅。

永豐投信指出，主題投資則可留意這兩、三年來，全球資金最愛的 ESG 永續資產、電動車等雙 E 主題，無論在主動與被動資金規模的變動上，都可以看到兩大主題投資的迅速累積成長，這將持續成為 2022 年最重要的主題趨勢投資標的；國家配置上，永豐投信認為，美國經濟體質持續強勁，仍然是投資人因應通膨、利率上揚，最佳的配置選擇之一。