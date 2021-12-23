南茂員工化身聖誕天使 認領402位孩童心願禮物

南茂 (8150-TW) 在聖誕節前夕，與社福團體、偏鄉小學等單位攜手合作，舉行「2021 傳遞幸福．公益送暖」的聖誕活動，員工化身聖誕天使，認養 402 位孩童的聖誕心願禮物，在聖誕節前夕將禮物送到孩子手中，點亮孩子心中希望，讓孩子們迎接開心又溫暖的聖誕節。

南茂此次合作團體包括社福團體「社團法人新竹縣愛鄰社區關懷協會」、新竹「嘉興國小、梅花國小、尖石國小」及台南的「東原國小、新光國小、龍崎國小」等。

南茂自 2015 年起連續 7 年長期關懷新竹、台南在地弱勢孩童，期盼透過長期關懷社福單位與偏鄉小學合作，幫助許多隔代養育、家境貧困家庭的孩童，因成長環境物資匱乏，致使在學習及課後輔導上較缺乏資源，學習較受阻礙的孩子。

聖誕佳節前夕，南茂將孩子心願卡片吊掛在各廠區的聖誕樹，同仁均熱情踴躍認養，並包裝每一份禮物，同時寫下對孩子滿滿的祝福與鼓勵，也由南茂特派幸福專員，將包裝精美的禮物送到孩子們手上。

南茂指出，孩子們收到禮物時，幸福洋溢表情與天真無邪笑容，伴隨最真誠的感謝，讓今年的聖誕節更加溫暖與溫馨，南茂全體同仁希望透過此次聖誕公益活動，一同在孩子心中種下幸福種子，讓每位孩子們感受溫暖與如何愛人，並將這份愛蔓延下去。

南茂秉持「取之於社會，用之於社會」理念，長期投入公益，歷年除認養公園綠地、道路養護外，也長期舉辦捐血、義賣捐款、淨灘等活動，南茂在聖誕佳節攜手全體同仁關心偏鄉及弱勢族群，藉此讓孩子有更多正向力量，開心快樂成長。