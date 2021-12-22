〈房產〉打破房市票房毒藥魔咒 北市兩起地上權案順銷38戶

上一波景氣走揚，有些開發商進場購置地上權土地推案，不少都鎩羽而歸，這波景氣推升房價後，北市又出現零星地上權個案，大安區的「虹耀今采」、「基泰大安」，近期揭露總共已銷售 38 戶，成為北市近年少數順銷的地上權宅個案。

根據實價預售揭露資料顯示，台北市的大安區有兩件地上權個案的揭露，「虹耀今采」訴求市中心近捷運站與金華國小、中正國中學區，預售實價揭露顯示該案已經有 28 筆交易，單價從每坪 77.6-93.7 萬元，總價位帶落在 850-1792 萬元。

另一個台北市地上權宅個案則是「基泰大安」，以輕資產為主訴求，地點靠近大安森林公園，買房不買地，實價目前已揭露 10 戶，總價從 1276~1768 萬元不等，單價 2 樓以上則是每坪 101-110 萬元，明顯低於周邊新案行情。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，地上權推案通常是房價高漲後出現的產物，因為沒有土地的所有權，僅有特定使用年限的權利，因此地價負擔相對便宜，推案時房價可能是周邊建案的 7 折左右，不過後來因為建物能不能分割與地價大幅上揚的問題，出現不少紛爭，近年北市很少見到地上權住宅推案。

曾敬德表示，雖然地上權小宅個案有特定的消費市場，但在台北市還不會是主流個案，過去北市地上權銷售經驗，中大坪數對於消費者吸引力並不高。