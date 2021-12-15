〈房產〉淡海輕軌通車3年 13站周邊房價漲、唯獨崁頂站下跌

新北淡海輕軌 12 月 23 日將迎來通車三周年，房仲業者統計通車前與通車 3 年後輕軌各站點周邊房價，發現 14 站中有 13 站房價均上漲，其中又以沙崙站漲幅最高，達 57.7%，唯一下跌的是崁頂站區，周邊房價三年來下滑 3.5%。

通常軌道建設興建時，預期心理會持續發酵，並於通車前達到最高，而為了得知軌道經濟對房市是否有正面效益，信義房屋 (9940-TW) 統計淡海輕軌通車前 2018 年前三季與 2021 年前三季各站點周圍房價，發現 14 站中有 13 站平均單價都上漲，其中沙崙站漲幅最高 57.7%、其次淡水漁人碼頭站漲幅也達 41.2%、台北海洋大學站漲幅 17.5%。

信義房屋濱海捷運店店長李世堯分析，軌道建設確實對房市有正面助益，主因在於台北捷運營運 25 年已影響雙北人的通勤習慣，加上市區停車不易，因此多數人還是仰賴大眾運輸通勤，因此區域中有無捷運輕軌已成了買方購屋的必要條件之一。

李世堯說，而淡海輕軌 2018 年通車當年正值房市復甦，有房市大盤支撐加上輕軌利多，加上淡水又是捷運沿線低單總價的一區，並有淡江大橋等建設議題發酵，吸引首購跟退休族群買盤讓成交量逐年上升，這也是淡海輕軌全線 14 站中有 13 個站點周邊房市都漲價的關鍵因素。

進一步觀察淡海輕軌漲幅最高的前三名，分別是沙崙站、淡水漁人碼頭站、台北海洋大學站，若從位置來看，這三站從濱海沙崙站為起始點沿著海岸線延伸到漁人碼頭，過去那一帶較少建案，多是老舊公寓，隨著輕軌興建，有著海岸線第一排的優勢受到許多建商青睞，因此近年來周邊有許多大型豪宅建案興建，這類型的景觀豪宅單價突破 40 萬元進而帶動周邊房價。

這些主打渡假休閒訴求的豪宅因為淡水依山傍水，有觀光老街又是往北海岸觀光區的必經之路，因此吸引許多海外華僑及雙北市區居民購買，多為第二屋，可能一年只來淡水住幾周或一個月只來淡水住 1、2 天。