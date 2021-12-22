〈房產〉麗寶砸43億元開發「捷運圓山站西側公辦都更案」今開工

麗寶集團旗下麗寶建設與國冢住都中心，今 (22) 日舉行住都中心成立後第一案的「捷運圓山站西側公辦都更案」動土儀式。對此公辦都更案，將投入近 43 億元資金，打造數位藝術休閒觀光與樂活宜居的新型態都更示範宅，預計 2025 年完工。

麗寶集團董事長吳寶田表示，麗寶建設承辦此公辦都更案，2 年前正式簽約後，在雙方努力下，今天順利動工，希望打造出藝術休閒觀光、樂活宜居的「圓山綠水」新天地，帶動北大同區整體都市發展。

麗寶砸 43 億元開發「捷運圓山站西側公辦都更案」22 日開工。(鉅亨網記者張欽發攝)

吳寶田指出，在「連商成市、連居成園」的概念下，麗寶將此案規畫為地上 10 層、地下 4 層的飯店、美食購物廣場、商辦商業空間及住宅大樓。希望能達成社區共生、永續綠能、都市公共設施改善，帶動大同區都市再生，並創造更多在地就業機會。

其中，飯店部分，麗豐資產董事長陳志鴻指出，福容大飯店圓山店規畫兩個區域，期能滿足不同族群的住宿需求，一區為福容大飯店圓山旗艦店，共 200 間客房，地點便捷適合商務住宿，打造戶外泳池及多項親子設施，適合親子一同出遊旅行，輕鬆安排城市裡的度假之旅；另一區則為福容青年旅館品牌 - 美棧，預計規畫 40 間客房，經濟實惠、交通便利，是背包客與年輕族群的住宿首選。

國家住都中心與麗寶建設股份有限公司合作推動的「捷運圓山站西側公辦都更案」，位於台北市大同區捷運圓山站西側，以庫倫街為界分為北側 B 區、南側 A 區基地，土地面積約 3017 坪。該地為台北市發展較早區域，現有房舍多已老舊，土地也長期處於閒置狀態；因 97% 土地屬台灣銀行所有，由國家住都中心以公辦都更方式推動。

國家住都中心表示，「捷運圓山站西側公辦都更案」預計 2025 年完工，更新後南側 A 區擬興建 1 棟，地上 10 層、地下 4 層，採 SRC(部分)+RC 結構設計建築物，共規劃 6 個單元；北側 B 區興建 3 棟，地上 11 層、地下 4 層，採 RC 結構設計建築物，共規劃 209 個單元，並取得綠建築黃金級與銀級、耐震建築標章，導入智慧停車系統、BIM 建築資訊模型技術及太陽光電發電系統。未來北側基地規劃商業空間、辦公空間、青創旅館，以及由台北市政府分回之身心障礙者社區日間作業設施空間。

而南側基地將進駐星級「福容大飯店」，結合美食購物廣場、親子休閒商店街等，連接捷運北淡線圓山站交通幅輳；南北兩塊基地中間的庫倫街設置寬廣人行道，種植喬木形塑綠蔭大道意象。